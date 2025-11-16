Atp Finals, Alcaraz in finale con Sinner: "Chi è il favorito"

Sarà Carlos Alcaraz l'avversario di Jannik Sinner nella finale delle Atp Finals 2025. Il numero 1 del mondo ha sconfitto in due set il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 6-4, in un'ora e 22 minuti di gioco. Prima finale in carriera al torneo dei Maestri per lo spagnolo, che se la vedra' con il campione in carica e finalista delle ultime due edizioni. Sinner e Alcaraztorneranno ad affrontarsi dopo l'ultimo atto degli Us Open, che aveva visto trionfare lo spagnolo in quattro set.

“Sono felice di giocare un'altra grande partita contro Jannik in questo campo. Sarò molto concentrato, so che ci saranno molte persone che tiferanno per lui ma io devo restare concentrato sulle cose che devo fare per giocare il mio miglior tennis e poterlo battere”. Lo ha detto Carlos Alcaraz nell'intervista a caldo post partita dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime nella semifinale delle Atp Finals di Torino. “Sono super contento di come ho giocato stasera, ero solido e molto concentrato a non lasciar spazio al mio avversario. L'ho fatto tutta la partita perché dovrò fare un grande match domani”m ha aggiunto lo spagnolo che si è espresso in italiano a inizio intervista (“sono molto felice per la partita di oggi”) e alla fine (“ci vediamo domani").