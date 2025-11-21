Coppa Davis, Berrettini fa a pezzi Collignon: l'Italia sogna ancora

L’Italia è a un passo dalla sua terza finale consecutiva in Coppa Davis. Nel primo singolare del quarto di finale contro il Belgio, Matteo Berrettini ha regalato il punto del 1-0 agli azzurri battendo 6-3 6-4 il n°86 ATP Raphael Collignon in appena 1h29’.Il romano, finalista a Wimbledon 2021, conferma di essere un vero “uomo Davis”: con questa vittoria sale a 11-2 il suo bilancio in singolare nella competizione. Partita dominata fin dall’inizio: break immediato nel primo set (chiuso 6-3 in 34 minuti) e nuovo strappo in apertura di secondo parziale. Sul 2-1, però, un piccolo blackout: Berrettini perde lucidità, subisce il controbreak e rischia di andare sotto 2-3.

Qui esce il campione: con un diritto fulminante e un passante incrociato da urlo si riprende il pubblico di casa (oltre 10.000 spettatori in delirio) e ristabilisce le gerarchie.Da quel momento non c’è più storia: altro break, questa volta confezionato con una stop-volley da antologia, e chiusura autoritaria sul 6-4. Prestazione quasi identica a quella dei quarti contro l’Austria, dove aveva annullato tre set point a Rodionov prima di vincere al tie-break.