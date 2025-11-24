Libero logo
lunedì 24 novembre 2025
Clamoroso all'Olimpia Milano: si è dimesso Ettore Messina

Ettore Messina non è più l’allenatore dell’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano. La decisione è arrivata nella serata di domenica 24 novembre 2025, subito dopo la sconfitta di Trieste (83-80) che ha rappresentato la quarta battuta d’arresto in appena nove giornate di campionato e la terza consecutiva tra Serie A ed Eurolega.Il coach bolognese, 66 anni, era alla guida della squadra dal giugno 2019, con un bilancio di tre scudetti (2022, 2023, 2024), due Supercoppe italiane e una Coppa Italia, oltre al ruolo di President of Basketball Operations. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026, l’avvio di stagione fortemente negativo – con la squadra attualmente ottava in LBA e penultima nel girone di Eurolega – ha portato Messina a rassegnare le dimissioni immediate.

Al suo posto subentra con effetto immediato Giuseppe “Peppe” Poeta, 39 anni, che era già stato scelto in estate come successore designato per la stagione 2026-27. L’ex playmaker, alla sua prima esperienza da head coach lo scorso anno a Brescia (dove aveva guidato la Germani fino alla finale scudetto persa 3-1 contro Virtus Bologna), era tornato a Milano a luglio con un triennale proprio per preparare la transizione. Il cambio è stato anticipato di un anno e mezzo.

