Serie A, la Juventus supera il Cagliari 2-1: è doppietta Yildiz

La Juventus supera in rimonta il Cagliari 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. All'Allianz Stadium di Torino i sardi si portano in vantaggio al 26' con Esposito ma un minuti dopo arriva la rete di Yildiz che a fine primo tempo, al 46', firma la doppietta e il sorpasso. Al 30' infortunio per Vlahovic costretto a lasciare in campo dolorante. Dopo due pareggi consecutivi i bianconeri ritrovano la vittoria e si portano a 23 punti, al settimo posto momentaneo in classifica, ad una lunghezza da Bologna e Como.