Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Serie A, la Juventus supera il Cagliari 2-1: è doppietta Yildiz

sabato 29 novembre 2025
Serie A, la Juventus supera il Cagliari 2-1: è doppietta Yildiz

1' di lettura

La Juventus supera in rimonta il Cagliari 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. All'Allianz Stadium di Torino i sardi si portano in vantaggio al 26' con Esposito ma un minuti dopo arriva la rete di Yildiz che a fine primo tempo, al 46', firma la doppietta e il sorpasso. Al 30' infortunio per Vlahovic costretto a lasciare in campo dolorante. Dopo due pareggi consecutivi i bianconeri ritrovano la vittoria e si portano a 23 punti, al settimo posto momentaneo in classifica, ad una lunghezza da Bologna e Como.

tag
serie a
juventus
cagliari

Sussurri rossoneri Milan, rumors clamorosi a poche ore dal big match con la Lazio

L'sms Gigi Buffon gela il figlio Louis: "Hai lo 0,5% di diventare un calciatore"

Serie A Serie A, il Como batte il Sassuolo per 2-0: Fabregas aggancia l'Inter

ti potrebbero interessare

Serie A, Parma-Udinese è 0 a 2. E a Marassi c'è la prima vittoria per De Rossi

Serie A, Parma-Udinese è 0 a 2. E a Marassi c'è la prima vittoria per De Rossi

Jannik Sinner, attacco dall'Inghilterra: "Una cosa ridicola"

Jannik Sinner, attacco dall'Inghilterra: "Una cosa ridicola"

Gp Qatar, Piastri domina la Sprint e tiene vivo il mondiale. Disastro-Ferrari

Gp Qatar, Piastri domina la Sprint e tiene vivo il mondiale. Disastro-Ferrari

Milan, rumors clamorosi a poche ore dal big match con la Lazio

Milan, rumors clamorosi a poche ore dal big match con la Lazio

Claudio Savelli