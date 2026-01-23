Inter-Pisa: 6-2. Ma volano insulti su Sommer: dopo il fischio finale...

L'Inter vince 6-2 con il Pisa a San Siro e vola a 52 punti, a +6 sul Milan, secondo, che domani giocherà con la Roma all'Olimpico. Un successo che è stato però meno scontato di quanto non racconti il rotondo punteggio finale con la squadra di Chivu che è stato costretta a rimontare dallo 0-2, nel primo tempo, con la doppietta di Moreo. Poi entra Dimarco dopo la mezz'ora, al posto di Luis Henrique, e la gara cambia con assist e gol del laterale, e con i nerazzurri che non danno più scampo al Pisa che resta ultimo a 14 punti. Chivu dopo appena 3 giorni dalla sconfitta subita dall'Arsenal in Champions si affida, infatti, alle rotazioni. Sommer confermato tra i pali. In difesa gioca De Vrij con Bisseck e Bastoni. Ancora titolare Sucic con Mkhitaryan e Zielinsky. Luis Henrique confermato a destra, mentre sulla sinistra c'è Carlos Augusto.

Davanti Lautaro Martinez e Pio Esposito. Gilardino, invece, conferma l'11 che ha fermato l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato con Tramori e Moreo che sostengono la manovra offensiva alle spalle di Meister. L'Iinter entra in campo con la voglia di fare subito bene e al 5' azione insistita sulla sinistra con il cross di Mkhitaryan respinto dalla difesa, poi Carlos Augusto riesce a rimettere palla dentro per Pio Esposito ma la sua girata esce al lato. Alla prima distrazione, però, all'11' il Pisa passa in vantaggio con un gol dalla trequarti di Moreo che colpisce in pallonetto sull'errore di Sommer che sbaglia il passaggio per Zielinski e i toscani sono in vantaggio 0-1 a San Siro.

L'Inter non ci sta e attacca a testa bassa ma con poca lucidità. Al 19' Bisseck sfonda la linea difensiva del Pisa palla al piede e calcia da ottima posizione ma il pallone esce di poco. E al 23' a sorpresa il Pisa raddoppia ancora con Moreo che firma la doppietta sugli sviluppi del corner battuto da Tramoni, il giocatore del Pisa anticipa tutti sul primo palo e di testa infila nuovamente Sommer per lo 0-2. L'Inter non ci sta e riprende ad attaccare. Al 28' Lautaro Martinez ci prova ma la difesa respinge. I nerazzurri alzano i ritmi e al 32' Luis Henrique riceve in area sulla destra e manda palla avanti per l'inserimento di Sucic che calcia forte verso il secondo palo dove di un soffio non arriva Lautaro Martinez. Chivu capisce che serve un cambio e inserisce Dimarco al posto di Luis Henrique e la gara cambia subito.

Al 37' è proprio l'esterno sinistro, appena entrato, sfiora il gol con il mancino di prima intenzione dall'area piccola con Scuffet che respinge ma sul prosegui dell'azione la palla schizza al limite dove Zielinski batte di prima intenzione e Tramoni intercetta con la mano. E' rigore confermato dal Var. Sul dischetto va Zielinski che al 39' accorcia le distanze con un bolide sotto la traversa per l'1-2. La pressione dell'Inter aumenta e al 41' arriva il pareggio: cross delizioso di Dimarco dalla sinistra che trova l'irruenza di Lautaro Martinez che anticipa Angori e di testa firma il 2-2. Sembra finito il primo tempo ma c'è ancora da fare i conti con Pio Esposito. Al 47' cross di Bastoni per l'attaccante nerazzurro che colpisce di testa e porta l'Inter in vantaggio per il 3-2 e la rimonta completata. Il Pisa cerca di riorganizzarsi con Gilardino che fa alcuni cambi. L'Inter, ritrovata la tranquillità, gestisce ora la gara, in attesa che gli avversari si scoprano. Al 59' ancora Pio Esposito prova a piazzare il destro ma Scuffet smanaccia con la mano di richiamo. Un minuto dopo è ancora Dimarco a concludere con il destro dal vertice sinistro cercando il primo palo ma respinge nuovamente Scuffet. L'Inter trova sempre più spazi e al 63' va vicinissima al poker: Thuram, appena entrato, riceve sulla trequarti e attacca l'area di rigore, entra in area e piazza con il mancino sul secondo palo ma c'è ancora Scuffet, poi il pallone arriva sul mancino di Dimarco che da due passi a botta sicura centra il palo con la deviazione provvidenziale di Calabresi. Al 71' ancora la squadra di Chivu pericolosa con Carlos Augusto che sfiora l'incrocio dei pali.

Il Pisa si fa rivedere in avanti al 73' con Leris che si accentra da sinistra e conclude con il destro dalla distanza, parata comoda per Sommer. La squadra di Gilardino al 75' sfiora il pareggio con Canestrelli che stacca di testa ma manca di poco il gol. L'Inter affonda ancora al 77' con De Vrij che riesce a crearsi spazio ma para Scuffet che capitola poco dopo. All'82' grande conclusione di Dimarco che con il contagiri colpisce al volo con la palla che sbatte su entrambi i pali prima di depositarsi in fondo alla rete per il 4-2. Ma non è finita. All'86' tocca a Bonny che entra da sinistra in area, salta gli avversari e incrocia con il mancino per il 5-2. Il Pisa nel finale al 90' prova a farsi rivedere in avanti con Leris che calcia una punizione dalla trequarti ma Sommer vola e allontana con il pugno. Nel recupero arriva anche il sesto gol: al 93' Dimarco batte l'angolo, Bisseck allunga la traiettoria e Mkhitaryan spinge di testa alle spalle di Scuffet il pallone del 6-2. E sui social i tifosi dell'Inter si sono scatenati pungendo Sommer, ancora disastroso: "Pazza Inter amala e vaffa... Sommer", uno dei commenti più virali su x.