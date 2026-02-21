Incontro con il lupo: semplici regole per restare al sicuro

Il lupo è un animale fondamentale per l’ecosistema, in quanto contribuisce significativamente a evitare che ci sia una riproduzione incontrollata di animali selvatici e a ridurre il rischio di disboscamenti poiché, con la sua presenza, spinge le mandrie a spostarsi continuamente e questo permette alla vegetazione di crescere e rigenerarsi. A seguito di decenni di persecuzione da parte dell’uomo, ha rischiato l’estinzione, ma oggi, grazie a politiche di protezione, è tornata la sua espansione demografica in maniera naturale. Il vero rischio adesso è la perdita della sua indole selvatica dovuta all’avvicinamento all’uomo per via del cibo; una maggiore confidenza lo porterebbe ad approssimarsi sempre di più ai centri abitati con rischi crescenti per entrambi. La sopravvivenza della specie c’è stata proprio grazie a quegli esemplari che hanno mostrato paura verso gli esseri umani.

I rischi L’avvicinamento all’uomo è legato principalmente alle risorse alimentari che risultano facilmente disponibili per la presenza di rifiuti organici e di cibo per animali domestici. I lupi cercano di evitare contatti con le persone ed è più frequente che questi avvengano di notte. Più sono numerosi in branco, più la probabilità di aggressioni cresce; tuttavia, non ci sono evidenze recenti di un pericolo per l’uomo. È bene comunque evitare atteggiamenti che possano farlo sentire minacciato, come disturbarlo mentre si sta alimentando, oppure avvicinarsi troppo per cercare di scattargli delle foto. In Italia, degli attacchi si sono verificati in passato in contesti ambientali particolari difficili da ritrovare oggi, ovvero, con scarsità di risorse e aumento dell’urbanizzazione nei dintorni del loro habitat, mentre un pericolo per gli animali domestici può esserci se questi vengono identificati come rivali, specialmente in prossimità di possibili loro prede.

In caso di avvistamento In caso di contatto ravvicinato è opportuno allontanarsi restando vigili. Il lupo non deve percepirci come un pericolo e l’errore più frequente è quello di correre, atteggiamento che non solo lo mette in allerta, ma che richiama in lui l’istinto predatorio, ovvero quello dell’inseguimento. Bisogna camminare lentamente all’indietro per non dargli le spalle, senza fissarlo negli occhi perché questo potrebbe essere percepito come un atto di sfida. Sicuramente utile è avvicinarsi lentamente a un albero o a un roccione per evitare che altri soggetti possano arrivare alle spalle, oppure individuare un angolo riparato dove nascondersi e chiamare subito i soccorsi. In caso di più persone bisogna disporsi in cerchio rivolti verso di lui e, se sono presenti bambini o animali domestici, porli al centro del gruppo.