Serie A, continua la marcia del Como: superato in trasferta il Cagliari

Continua la marcia del Como che supera in trasferta il Cagliari per 2-1 e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto, continuando ad inseguire il sogno Champions. Sblocca il match Baturina al 14', poi nella ripresa il pareggio di Sebastiano Esposito al 56' prima del gol vincente del capitano dei lariani Da Cunha al 76' con un sinistro da venti metri che il portiere dei sardi, Caprile, nn può fare altro che vedere in rete. Lariani, al terzio successo consecutivo, ora balzano a quota 51 punti mentre il Cagliari, che non vince dal 31 gennaio, resta fermo a 30 punti.