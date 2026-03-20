Napoli, basta McTominay: 3 punti a Cagliari, sorpasso sul Milan (e Inter nel mirino...)

Il Napoli vince 1-0 a Cagliari, conquista la quarta vittoria consecutiva e sale, almeno per una sera, al secondo posto in classifica. A decidere la sfida della Unipol Domus è un gol lampo di McTominay al 2' che permette agli azzurri di salire a quota 62 in classifica, 6 in meno dell'Inter capolista, che giocherà domenica a Firenze e 2 in più del Milan, impegnato domani in casa con il Torino. I rossoblù sardi restano invece fermi al 15° posto con 30 punti.

Pronti-via e il Napoli sblocca la partita. Su cross da corner si sviluppa una piccola mischia in area, Buongiorno colpisce il palo ma sulla ribattuta McTominay segna da due passi. Il Napoli continua ad attaccare e guadagna una buona punizione con Hojlund, atterrato da Dossena. Della punizione si incarica Politano che fa girare il mancino sulla barriera: respinge Caprile. Al 9' McTominay riceve sulla trequarti e va a calciare in diagonale dal limite, col destro, ma spedisce largo. Al quarto d'ora ancora pericoloso lo scozzese su corner: il suo colpo di testa, deviato, termina alto. Al 18' il primo ammonito del match: è Lobotka per un fallo su Folorunsho. Poco dopo i padroni di casa creano una mischia in area avversaria: proteste per un possibile tocco di mano di Buongiorno, ma l'arbitro fa proseguire. Al 21' chance per Esposito. Olivera si fa rubare palla dall'attaccante rossoblù che si invola verso l'area e cerca il tiro a incrociare col destro, ma non inquadra lo specchio. Un minuto dopo Esposito vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un tiro dalla propria metà campo, però la conclusione è debole e facile per il portiere. Al 34' giallo per Zé Pedro che ferma irregolarmente la corsa di McTominay. Al 38' lancio per lo scatto sul filo del fuorigioco di Folorunsho, Milinkovic-Savic esce fuori dall'area e sventa la minaccia. Al 42' McTominay si crea lo spazio sul centro-sinistra e va al tiro col destro dal limite: palla deviata e corner. Sugli sviluppi dell'angolo Hojlund appoggia a rimorchio per Gilmour, murato alla conclusione da Mina.

Al 7' sinistro dalla distanza di De Bruyne, su cui si oppone Caprile, sulla ribattuta arriva Politano e prova a rimetterla in mezzo, ma ancora il portiere col piede allontana. Due minuti dopo Politano parte da destra e rientra sul mancino dopo l'uno contro uno, il suo sinistro termina largo. Al 10' Conte toglie Lobotka e inserisce Alisson Santos. Al 14' tentativo da fuori di Gaetano con un tiro al volo di destro, ma la sua conclusione non trova la porta. Al 20' cambio per Pisacane che inserisce Kilicsoy al posto di Folorunsho. Al 22' Esposito batte l'angolo per il colpo di testa di Palestra, la palla gli ritorna dopo una breve respinta e calcia di prima da posizione angolata, conclusione lontana dallo specchio. Al 24' intervento in ritardo di Olivera su Palestra: Mariani estrae il cartellino giallo. Al 27' doppio cambio per Pisacane: dentro Mendy e Deiola per Adopo e Zé Pedro. Mendy prova subito a farsi vedere con un tentativo in acrobazia che finisce fuori. Al 32' Conte toglie Politano e Gilmour per far posto a Spinazzola e Anguissa. Al 35' McTominay tenta la soluzione personale da fuori area, ma il suo destro viene subito ribattuto. Al 39' le ultima mosse dei due tecnici. Per gli azzurri entra Juan Jesus al posto di Olivera, per i rossoblù scocca l'ora di Trepy e Raterink: escono Esposito e Rodriguez. Nei minuti conclusivi della partita la squadra di casa prova ad alzare il baricentro nel tentativo di pareggiare ma il Napoli si difende con ordine e porta a casa tre punti preziosi.