Juventus, Locatelli sbaglia il rigore e Spalletti sbrocca: "Maremma impestata, si va in manicomio"

"Abbiamo creato diverse situazioni dentro l'area, ma abbiamo girato la palla troppo lentamente. C'è stata poca maturità, poca pulizia di scelte e poca conoscenza su quel che dovevamo fare". Ai microfoni di Sky Sport Luciano Spalletti non nasconde la delusione per il pareggio 1-1 della sua Juventus in casa contro un Sassuolo decimato dalla pertosse. Pinamonti ha gelato lo Stadium dopo la rete di Yildiz. E a 5 minuti il rigore clamorosamente sbagliato da Locatelli: ora la Signora resta quinta e il Como ha l'occasione di allungare nella corsa per la Champions League.

"Per l'assalto finale e per come l'abbiamo condotta, avremmo meritato la vittoria", ha aggiunto l'allenatore bianconero che nel corso della gara ha chiesto più volte di servire gli esterni Conceicao e Yildiz: "È una caratteristica del sistema tattico, quando giochi a quattro tieni le punte larghe per cercare gli uno contro uno. I nostri sono bravi in questo fondamentale. Se giochi dentro il campo, perdendo palla, vai a recuperarla al limite dell'area. Se la perdi sullo spigolo, puoi saltare addosso all'avversario senza concedergli le ripartenze. Abbiamo fatto delle scelte che alla lunga abbiamo pagato", ha concluso il tecnico aretino.

Proprio il rigore, che Locatelli ha chiesto di battere al posto di Yildiz, in conferenza stampa ha fatto perdere le staffe a Spalletti. "Facciamo una cooperativa, anzi facciamo un referendum", ha replicato secco ai giornalisti che gli hanno chiesto il motivo del cambio.

"Ve lo spiego volentieri io l'episodio del rigore... ma vediamo di fare una presentazione normale di quello che è l'episodio - ha proseguito l'ex ct della Nazionale -. Il rigorista chi è? L'altra volta mi avete domandato perché non l'ha battuto Locatelli ma perché l'ha battuto un altro... L'ha battuto David, perché l'ha battuto lui. L'ha battuto Yildiz, perché... Ora lo si fa battere a Locatelli, perché l'ha battuto Locatelli?".

Quindi sbotta: "Maremma impestata: ditecelo voi come fare, ditecelo voi sennò si va in manicomio, si va tutti in manicomio. Perché tirò Yildiz? Aveva il pallone in mano... capiterebbe anche a lei - dice Spalletti rivolgendosi a uno dei giornalisti -: se si ritrova il pallone in mano lo calcia pure lei... Pigliano il pallone perché è positivo che lo vogliano battere. Poi parlo con Locatelli che è venuto lì e mi dice: 'Io lo tiro'. Dunque? Se tu lo vuoi battere lo batti te, perché sei tu il rigorista. 'Lo batto io', bravo vai e dì che t'ho detto che devi batterlo te"