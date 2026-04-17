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Alex Manninger, l'autopsia e un grosso dubbio: cosa non torna sulla morte dell'ex Juventus

venerdì 17 aprile 2026
Alex Manninger, l'autopsia e un grosso dubbio: cosa non torna sulla morte dell'ex Juventus

2' di lettura

Qualcosa ancora non torna nella drammatica morte di Alex Manninger, a soli 48 anni. Sul corpo dell'ex portiere austriaco, tra le tante, di Arsenal e Juventus sarà disposta l'autopsia.

Gli investigatori vogliono capire le cause alla base dell'incidente automobilistico che gli è costato la vita mentre stava andando a pesca in una stradina di campagna. Fatale è stato un passaggio a livello senza barriere, con Manninger, a bordo del suo minivan, che si è accorto troppo tardi del passaggio di un treno della ferrovia locale di Salisburgo. Per i soccorritori, in seguito, non c'è stato niente da fare.

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"Stiamo cercando soprattutto di chiarire se l'incidente abbia avuto una causa tecnica, fisica o umana - ha dichiarato alla stampa una portavoce della Direzione della Polizia di Salisburgo -. Prevediamo di avere i risultati dell'autopsia tra una settimana; nel frattempo stiamo interrogando molti testimoni".

Il più importante tra loro, il macchinista - illeso come i 25 passeggeri del treno - sarebbe ancora in stato di choc e non è chiaro quando potrà essere ascoltato. Intanto arriva unanime il cordoglio del mondo del calcio, da parte di club ed ex compagni.

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Dall'Arsenal, con cui vinse la doppietta campionato e Fa Cup nel 1997-98, alla Juventus, che saluta un "uomo di rari valori". Qualità al centro del commiato, particolarmente toccante, del suo compagno di ruolo in bianconero Gianluigi Buffon: "Hai scelto di rimanere indipendente dall'assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia - ha scritto l'ex portiere della nazionale sui social -. In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l'orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: 'siete tutti matti, non mi avrete mai'".

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