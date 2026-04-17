Alex Manninger, l'autopsia e un grosso dubbio: cosa non torna sulla morte dell'ex Juventus

Qualcosa ancora non torna nella drammatica morte di Alex Manninger, a soli 48 anni. Sul corpo dell'ex portiere austriaco, tra le tante, di Arsenal e Juventus sarà disposta l'autopsia. Gli investigatori vogliono capire le cause alla base dell'incidente automobilistico che gli è costato la vita mentre stava andando a pesca in una stradina di campagna. Fatale è stato un passaggio a livello senza barriere, con Manninger, a bordo del suo minivan, che si è accorto troppo tardi del passaggio di un treno della ferrovia locale di Salisburgo. Per i soccorritori, in seguito, non c'è stato niente da fare.

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"Stiamo cercando soprattutto di chiarire se l'incidente abbia avuto una causa tecnica, fisica o umana - ha dichiarato alla stampa una portavoce della Direzione della Polizia di Salisburgo -. Prevediamo di avere i risultati dell'autopsia tra una settimana; nel frattempo stiamo interrogando molti testimoni". Il più importante tra loro, il macchinista - illeso come i 25 passeggeri del treno - sarebbe ancora in stato di choc e non è chiaro quando potrà essere ascoltato. Intanto arriva unanime il cordoglio del mondo del calcio, da parte di club ed ex compagni.

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