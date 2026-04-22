Lazio in finale di Coppa Italia: Motta para 4 rigori, Atalanta ko

La Lazio vola in finale di Coppa Italia contro l'Inter e il merito è soprattutto di Edoardo Motta: il 21enne portiere diventa l'eroe della semifinale di ritorno, parando 4 rigori su 5 ed eliminando quasi da solo, di fatto, l'Atalanta. I tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1, con grandi emozioni negli ultimi minuti. All'84' il vantaggio biancoazzurro con Romagnoli, all'86' il pari di Pasalic per i padroni di casa.

Dopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico, alla Gewiss Arena si va così ai supplementari che riservano però poche emozioni. Decide tutto la lotteria dal dischetto. Per i nerazzurri segna solo Raspadori, al primo tentativo. Poi comincia lo show di Motta che indovina tutti gli angoli fino al tentativo conclusivo di De Ketelaere, parato. Per la Lazio, dopo i primi due errori, ecco i gol di Isaksen e Taylor a ribaltare la situazione.

Per mister Maurizio Sarri, al termine di una stagione tribolata e deludente con tanto di feroce e prolungata contestazione dei propri tifosi all'indirizzo del presidente Lotito, l'occasione di riscattarsi proprio all'Olimpico, davanti al proprio pubblico, contro la favoritissima Inter mercoledì 13 gennaio. Per la Dea di Palladino un grosso smacco: ora resta il non facile obiettivo di qualificarsi in Europa: Como (quinto e al momento in Europa League) e Roma (sesta, in Conference League) sono lontane 4 punti.