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Ferrari, Leclerc quarto nelle qualifiche a Miami: "Orrendo!", il team radio è un caso

sabato 2 maggio 2026
Ferrari, Leclerc quarto nelle qualifiche a Miami: "Orrendo!", il team radio è un caso

2' di lettura

"Orrendo": è tutto un programma il team radio di Charles Leclerc con il proprio ingegnere Bryan Bozzi, al termine della qualifica nel Gp di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 guidato dall'italiano Kimi Antonelli

La sua Ferrari ha terminato al quarto posto, il monegasco partirà così in seconda fila dietro a Lando Norris, primo su McLaren, Antonelli su Mercedes e Oscar Piastri, sull'altra McLaren. 

Tuttavia il "Principino" è deluso, soprattutto per la sbavatura nella SQ3, tra curva 11 e curva 16 decisiva nel maturare il ritardo di 4 decimi dalla pole di Norris. Peggio di lui ha però fatto l'altro ferrarista Lewis Hamilton, settimo con 7 decimi di svantaggio dalla prima posizione. 

"È stato un grande giro e sono contento di aver ricompensato il team, che ha portato tanti aggiornamenti qui a Miami. La strada è ancora lunga in questo weekend ma sono contento di averlo iniziato così. Sapevamo che la pista sarebbe stata favorevole, ma sapevamo anche che gli aggiornamenti ci avrebbero aiutato", ha commentato Norris. 

"C'è un po' di frustrazione perché eravamo primi e secondi al termine delle libere. Il potenziale almeno stamattina c'era, dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato. Perdiamo un paio di decimi in rettilineo anche oggi, ma dobbiamo sistemare anche l'erogazione dell'energia. Quando siamo apposto al 100% siamo lì, il passo gara era buono e credo potremo rimontare", sottolinea il team principal di Ferrari Frederic Vasseur

Quinto Max Verstappen (+0"592) con una Red Bull in crescita, davanti a un George Russell (Mercedes) sottotono, sesto a 0"624 a oltre quattro decimi da Antonelli. Completano la top ten di giornata Franco Colapino (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine). Appena fuori dai primi dieci ci sono le Audi di Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg. Sempre in grande affanno Cadillac e Aston Martin, che completano lo schieramento con Sergio Perez e Valtteri Bottas, 19esimo e 20esimo, davanti a Fernando Alonso e Lance Stroll, 21esimo e 22esimo. Sabato alle 18 scatterà la sprint Race, a cui seguiranno le qualifiche (ore 22) per la gara lunga, in programma domenica, sempre alle 22.00. 

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