Sinner, Zverev ride in faccia al giornalista: gelo in campo a Madrid

La prende con un sorriso, Alexander Zverev: il tedesco, numero 3 del ranking Atp, batte il giovane talento belga Blocks e raggiunge la finale del Masters 1000 di Madrid. Nell'ultimo atto della Caja Magica affronterà Jannik Sinner, numero uno al mondo. Contro l'altoatesino, i precedenti non sono propriamente incoraggianti.

Per restare al solo 2026, infatti, Jannik ha vinto 3 partite su 3 contro di lui. Al termine della semifinale vinta, il giornalista ricorda però a Zverev che in quattro occasioni è riuscito a battere Sinner. E Sascha fa una smorfia: "In passato l'ho battuto quattro volte? Nelle ultime otto non ho vinto molto... Quindi sì, è il miglior giocatore al mondo e io proverò a dargli filo da torcere".

I precedenti favorevoli a Zverev risalgono infatti a un passato ormai quasi remoto: tra il 2020 e il 2023, quando cioè l'italiano non era ancora il rullo compressore di questi ultimi due anni. Dal 2024, come ricordato dallo stesso Zverev a Madrid, sono 8 i successi di fila del fenomeno di San Candido, di cui gli ultimi 3 nelle semifinale dei Masters 1000 vinti da Sinner consecutivamente, Indian Wells, Miami e Montecarlo.

"Sono molto felice, ovviamente, di essere in finale. Ci sono state tante partite difficili, tante grandi battaglie, soprattutto all'inizio del torneo. E sì, non vedo l'ora di affrontare di nuovo Jannik Sinner. Spero che sia una partita combattuta e che, alla fine, vinca il migliore domenica - prosegue Zverev -. Pressione su di lui? Non lo so, non credo. Perché quando sei il numero uno del mondo hai pressione ogni settimana. Penso che ci sia abituato. Mi sembra anche uno abbastanza rilassato sotto questo aspetto. Sta semplicemente godendosi il tennis in questo momento. Credo che per lui il tennis sia molto, molto facile adesso, per come sta giocando. Però magari domenica riuscirò a rendergliela un po’ più difficile".