L'Inter avrà la terza stella sulla maglia? Ecco perché

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha riaperto il dibattito sulla possibilità di assegnare una “stellina” sulla maglia per celebrare la vittoria della decima Coppa Italia.Intervistato a Radio Anch’io Sport, Marotta ha dichiarato: “Sarebbe bellissimo per noi e soprattutto per Chivu se riuscissimo a vincere anche questa competizione e avere il diritto di avere questa stellina per le dieci Coppe Italia vinte dall’Inter”.

L’ipotesi, per quanto suggestiva, si scontra però con l’assenza di norme specifiche. Attualmente, né i regolamenti della Coppa Italia, né quelli della Lega Serie A o della FIGC prevedono l’assegnazione automatica di stelle per i successi in questa competizione. Non esistono precedenti ufficiali né disposizioni chiare in merito.Nel 2015, quando la Juventus conquistò la sua decima Coppa Italia, il club bianconero scelse volontariamente di non avanzare alcuna richiesta per una stella supplementare.

La situazione ricorda quanto avvenuto con le stelle per gli scudetti: una consuetudine più che una regola codificata. La prima stella d’oro fu autorizzata dal Consiglio Federale nel 1958 su iniziativa della Juventus, dopo un riconoscimento del CONI. Da allora Inter (1966), Milan (1979) e di nuovo Juventus e Inter hanno aggiunto le rispettive stelle senza un regolamento rigido, con design e posizionamenti approvati di volta in volta da Lega e Federcalcio.Al momento, quindi, l’eventuale “stellina” per la decima Coppa Italia resta un’idea simbolica e di puro valore celebrativo, senza alcun fondamento regolamentare automatico. Dipenderebbe da una eventuale apertura e approvazione della FIGC e della Lega.