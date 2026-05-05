Achille Polonara, addio basket: "Ricordatemi per quello che ero"

Siamo ai titoli di coda sul parquet: Achille Polonara ha annunciato il ritiro lasciando per sempre quello che è stato il suo mondo, il basket. Il cestista azzurro originario di Ancona ha annunciato il ritiro all'età di 34 anni con un post su Instagram. "Grazie ai coach, grazie ai compagni, allo staff medico di ogni squadra dove sono stato per avermi fatto sentire un bravo giocatore ma soprattutto un uomo... grazie a chi mi ha insultato nei social e nei palazzetti, siete stati la mia forza!!!! Vorrei che questo momento non arrivasse mai", ha scritto Polonara che ha poi aggiunto: "Ci ho provato, riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero!! Mi mancherai, palla a spicchi".

Polonara, per tutti 'Achi', una delle colonne del basket italiano, azzurrino sin dall'under 18 (2008) fino ai 94 incontri disputati con la squadra senior (2012-2025) con 596 punti messi a referto, ha partecipato ai Giochi olimpici di Tokyo nel 2021, risultato ottenuto dopo aver vinto il torneo Pre Olimpico in finale contro la Serbia a Belgrado. In maglia azzurra Achille ha partecipato anche al Mondiale 2023 nelle Filippine e a due edizioni dell'EuroBasket (2015 e 2022). Con l'Italia Under 20 ha vinto l'argento agli Europei del 2011 a Bilbao.

Polonara, 204 centimetri, ala, è cresciuto nelle giovanili del Basket Teramo, squadra con cui ha poi esordito in serie A (2009/2010). Nel 2012/2013 con Reggio Emilia perde la finale scudetto contro Sassari ma vince, nel 2015, la Supercoppa. Il 16 febbraio 2012 l'esordio in Nazionale a Biella contro una squadra World Stars. Con Sassari vince la Fiba Europe Cup del 2019 disputando nuovamente la finale scudetto, poi persa contro Venezia. Il titolo nazionale arriva l'anno seguente in Spagna con la maglietta del Baskonia della città di Vitoria-Gasteiz. Vitoria è anche il nome di battesimo della figlia di Achille nata nel novembre 2020 dalla relazione con la moglie Erika Bufano.

Nell'estate 2021 passa al Fenerbahce in Turchia e vince il campionato nazionale battendo in finale i campioni d'Europa dell'Efes, squadra con cui poi firma nel luglio 2022. Dal 2023, dopo aver vinto lo scudetto con lo Zalgiris Kaunas in Lituania, diventa un giocatore della Virtus Segafredo Bologna, squadra con cui vince lo scudetto 2025 e la Supercoppa 2023. Due mesi dopo l'intervento per la rimozione di una neoplasia testicolare dell'ottobre 2023, il cestista marchigiano è tornato sul parquet.

Il 16 giugno 2025 la Virtus Bologna rende nota la notizia che ad Achille è stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. Sottoposto a trapianto di midollo (da una donna statunitense) lo scorso settembre, a fine marzo Polonara era ritornato in campo per una serie di allenamenti individuali in seno alla Dinamo Sassari. Ieri sera la comunicazione del ritiro.