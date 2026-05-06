Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter: aveva 69 anni

mercoledì 6 maggio 2026
È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter: aveva 69 anni

1' di lettura

È morto a Brescia, nella notte tra martedì e mercoledì, Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter. L’ex centrocampista, che avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio, si è spento nella clinica Poliambulanza dove era ricoverato da tempo. Le sue condizioni di salute erano gravi da circa un anno, dopo un malore a gennaio 2025 seguito da un lungo coma.Soprannominato "Bec", Beccalossi è ricordato soprattutto per la sua militanza nell’Inter tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Con i nerazzurri ha vinto lo scudetto 1980 e una Coppa Italia nel 1982. Prima di approdare a Milano aveva giocato nel Brescia, sua città natale, nella Sampdoria (con cui vinse un’altra Coppa Italia), Monza e Barletta

.Amatissimo dalla Curva Nord per il suo estro e la fantasia, il "Bec" indossava la maglia numero 10, ereditando idealmente il ruolo di grandi come Mariolino Corso, Luis Suarez e Sandro Mazzola. Il suo momento più iconico resta la doppietta nel derby dell’autunno 1979 sotto un diluvio a San Siro, contro un Milan fresco vincitore della stella. In attacco formava una coppia affiatata con Sandro Altobelli, ribattezzati i “gemelli del gol”.Dopo il ritiro non aveva mai abbandonato Milano, scegliendo di vivere nel quartiere intorno allo stadio di San Siro, che si vedeva dalla finestra di casa.Una vita legata indissolubilmente al calcio e ai colori nerazzurri.

tag
evaristo beccalossi
inter

Il calvario Evaristo Beccalossi, dall'emorragia al coma: cosa accadde il 9 gennaio 2025

Le due squadre Inter al vertice da 7 anni: ecco il segreto dei nerazzurri

L'inchiesta milanese Rocchi e arbitropoli, "Schenone dell'Inter convocato dai pm". Sei nuovi esposti

ti potrebbero interessare

Evaristo Beccalossi, dall'emorragia al coma: cosa accadde il 9 gennaio 2025

Evaristo Beccalossi, dall'emorragia al coma: cosa accadde il 9 gennaio 2025

Redazione
Quale di questi è il gol più iconico di Beccalossi?

Quale di questi è il gol più iconico di Beccalossi?

Rafael Jodar, sfida totale a Jannik Sinner: "Posso stare lì"

Rafael Jodar, sfida totale a Jannik Sinner: "Posso stare lì"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, sfregio di Zverev dopo il ko a Madrid? Il gesto non passato inosservato

Jannik Sinner, sfregio di Zverev dopo il ko a Madrid? Il gesto non passato inosservato