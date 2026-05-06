È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter: aveva 69 anni

È morto a Brescia, nella notte tra martedì e mercoledì, Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter. L’ex centrocampista, che avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio, si è spento nella clinica Poliambulanza dove era ricoverato da tempo. Le sue condizioni di salute erano gravi da circa un anno, dopo un malore a gennaio 2025 seguito da un lungo coma.Soprannominato "Bec", Beccalossi è ricordato soprattutto per la sua militanza nell’Inter tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Con i nerazzurri ha vinto lo scudetto 1980 e una Coppa Italia nel 1982. Prima di approdare a Milano aveva giocato nel Brescia, sua città natale, nella Sampdoria (con cui vinse un’altra Coppa Italia), Monza e Barletta

.Amatissimo dalla Curva Nord per il suo estro e la fantasia, il "Bec" indossava la maglia numero 10, ereditando idealmente il ruolo di grandi come Mariolino Corso, Luis Suarez e Sandro Mazzola. Il suo momento più iconico resta la doppietta nel derby dell’autunno 1979 sotto un diluvio a San Siro, contro un Milan fresco vincitore della stella. In attacco formava una coppia affiatata con Sandro Altobelli, ribattezzati i “gemelli del gol”.Dopo il ritiro non aveva mai abbandonato Milano, scegliendo di vivere nel quartiere intorno allo stadio di San Siro, che si vedeva dalla finestra di casa.Una vita legata indissolubilmente al calcio e ai colori nerazzurri.