Jannik Sinner asfalta Ofner, parole sconcertanti: "Ho cercato di non perdere"

Jannik Sinner ha cominciato alla grande gli Internazionali d’Italia di Roma. L’azzurro ha dominato fin dai primi game l’austriaco Sebastian Ofner, apparso subito in difficoltà di fronte alla potenza e alla precisione dei colpi del numero uno al mondo. Nonostante l’austriaco abbia provato a battersi con determinazione, Sinner ha imposto un ritmo troppo elevato, costringendolo a continui sforzi per restare in partita.Si è trattato di un ottimo test per l’azzurro, che ha dimostrato di essere già in forma e concentrato anche sul campo di casa.

Ofner, pur sconfitto nettamente, può comunque uscire a testa alta per l’impegno dimostrato.Al termine della vittoria, Sinner ha mostrato ancora una volta la sua proverbiale umiltà. Intervistato, ha dichiarato: “È una sensazione incredibile. Nelle prime partite la cosa più importante è cercare di non perdere. Poi, alla fine, il livello sale giorno dopo giorno”.Un’affermazione che ha spiazzato l’intervistatore, considerando che Sinner arriva da quattro Masters 1000 consecutivi conquistati.

Alla domanda su come viva l’essere sempre “la preda”, ovvero il giocatore da battere, l’azzurro ha risposto con il solito pragmatismo: «Guarda, onestamente penso che ogni situazione, ogni settimana e ogni torneo siano molto diversi. Cerco solo di ritrovare un buon ritmo partita, anche se ho giocato molto negli ultimi due mesi. Sono molto felice. Vediamo cosa ci aspetta al prossimo turno».Un approccio umile e concentrato che continua a caratterizzare il campione altoatesino anche nei momenti di massimo dominio.