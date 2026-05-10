"G.F. Out": una clamorosa protesta a San Siro, il Milan è a pezzi

Forte contestazione della Curva Sud del Milan contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani prima della partita contro l’Atalanta. Poco prima del calcio d’inizio, i tifosi rossoneri hanno acceso le luci dei telefonini formando chiaramente la scritta "G. F. Out" (Giorgio Furlani Out) in tribuna. Subito dopo sono partiti i cori "Furlani vattene via", proseguiti anche durante i primi minuti di gioco.La protesta era stata annunciata con un corteo partito da piazza Axum con uno striscione che recitava "Furlani vattene".

Nel comunicato della Curva Sud si legge una durissima critica alla gestione attuale: la squadra che quattro anni fa vinse lo scudetto con Pioli è stata "smantellata completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente, guidata da quel Giorgio Furlani che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del suo fallimento sportivo".

I tifosi accusano la proprietà di avere una visione "esclusivamente finanziaria e speculativa", che calpesta "la storia del Milan, il suo blasone, la sua tradizione e quelle ambizioni che accompagnano da sempre i tifosi rossoneri".Sulla contestazione è intervenuto anche il direttore sportivo Igli Tare: "I tifosi hanno diritto ad esprimere il loro pensiero. L’importante è restare tutti uniti soprattutto in questo momento, è fondamentale chiudere bene il percorso iniziato in questa stagione".