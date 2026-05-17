Libero logo
Sangue a Modena
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Alex Marquez, pauroso incidente a Barcellona: MotoGp col fiato sospeso

domenica 17 maggio 2026
Alex Marquez, pauroso incidente a Barcellona: MotoGp col fiato sospeso

2' di lettura

Momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 sul circuito di Montmeló durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGP. La gara è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa a causa di un violentissimo incidente sul rettilineo principale.Tutto è nato da un improvviso blocco meccanico della KTM di Pedro Acosta. Alex Marquez, che sopraggiungeva a elevata velocità con la Ducati Gresini, non ha avuto il tempo di evitare l’impatto.

Lo scontro è stato terrificante: la moto di Marquez si è letteralmente disintegrata, con pezzi che volavano in aria. Il pilota spagnolo è rimasto a terra dopo il forte impatto.La Direzione Gara ha comunicato che Alex Marquez è cosciente. È stato soccorso sul posto dai medici e trasportato in ospedale per accertamenti.

Nel caos dell’incidente è rimasto coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, che è riuscito comunque a rientrare ai box autonomamente, lamentando un forte dolore al braccio e al mignolo. Nonostante il dolore, “Diggia” ha dichiarato di voler tornare in sella per la ripartenza della gara.Dopo la sospensione, la corsa è ripresa, ma sul finale del rettilineo si è verificata un’altra caduta che ha coinvolto Johann Zarco (rimasto a terra), Francesco Bagnaia e Luca Marini.L’incidente ha inevitabilmente segnato il Gran Premio della Catalogna, con l’attenzione rivolta soprattutto alle condizioni di Alex Marquez, che ha avuto la peggio nello scontro. 

tag
alex marquez
motogp

Schianto a Le Mans Marc Marquez, il dramma dopo lo schianto: "Il corpo non risponde, ho un problema neuromuscolare"

MotoGp Marc Marquez, schianto terrificante e frattura: il video-choc dell'incidente

Motogp Marc Marquez si schianta contro il muro: come sta e il panico nel box

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner gela tutti in conferenza stampa: "Non riesco a rispondere". Giallo sul malessere

Jannik Sinner gela tutti in conferenza stampa: "Non riesco a rispondere". Giallo sul malessere

Il Milan vince col Genoa e ha un piede in Champions. Disastro-Juve, Roma ok

Il Milan vince col Genoa e ha un piede in Champions. Disastro-Juve, Roma ok

Dumfries: "Il “Double” è il simbolo di un gruppo che è rinato"

Dumfries: "Il “Double” è il simbolo di un gruppo che è rinato"

Fabrizio Biasin
Darderi e la figuraccia con la piccola Camilla: "Chiedo scusa"

Darderi e la figuraccia con la piccola Camilla: "Chiedo scusa"