Alex Marquez, pauroso incidente a Barcellona: MotoGp col fiato sospeso

Momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 sul circuito di Montmeló durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGP. La gara è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa a causa di un violentissimo incidente sul rettilineo principale.Tutto è nato da un improvviso blocco meccanico della KTM di Pedro Acosta. Alex Marquez, che sopraggiungeva a elevata velocità con la Ducati Gresini, non ha avuto il tempo di evitare l’impatto.

Lo scontro è stato terrificante: la moto di Marquez si è letteralmente disintegrata, con pezzi che volavano in aria. Il pilota spagnolo è rimasto a terra dopo il forte impatto.La Direzione Gara ha comunicato che Alex Marquez è cosciente. È stato soccorso sul posto dai medici e trasportato in ospedale per accertamenti.

Nel caos dell’incidente è rimasto coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, che è riuscito comunque a rientrare ai box autonomamente, lamentando un forte dolore al braccio e al mignolo. Nonostante il dolore, “Diggia” ha dichiarato di voler tornare in sella per la ripartenza della gara.Dopo la sospensione, la corsa è ripresa, ma sul finale del rettilineo si è verificata un’altra caduta che ha coinvolto Johann Zarco (rimasto a terra), Francesco Bagnaia e Luca Marini.L’incidente ha inevitabilmente segnato il Gran Premio della Catalogna, con l’attenzione rivolta soprattutto alle condizioni di Alex Marquez, che ha avuto la peggio nello scontro.