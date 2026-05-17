Alex Marquez, pauroso incidente a Barcellona: MotoGp col fiato sospeso

Momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica 17 maggio 2026 sul circuito di Montmeló durante il Gran Premio della Catalogna di MotoGP. La gara è stata immediatamente interrotta con bandiera rossa a causa di un violentissimo incidente sul rettilineo principale.Tutto è nato da un improvviso blocco meccanico della KTM di Pedro Acosta. Alex Marquez, che sopraggiungeva a elevata velocità con la Ducati Gresini, non ha avuto il tempo di evitare l’impatto.
Lo scontro è stato terrificante: la moto di Marquez si è letteralmente disintegrata, con pezzi che volavano in aria. Il pilota spagnolo è rimasto a terra dopo il forte impatto.La Direzione Gara ha comunicato che Alex Marquez è cosciente. È stato soccorso sul posto dai medici e trasportato in ospedale per accertamenti.
Nel caos dell’incidente è rimasto coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, che è riuscito comunque a rientrare ai box autonomamente, lamentando un forte dolore al braccio e al mignolo. Nonostante il dolore, “Diggia” ha dichiarato di voler tornare in sella per la ripartenza della gara.Dopo la sospensione, la corsa è ripresa, ma sul finale del rettilineo si è verificata un’altra caduta che ha coinvolto Johann Zarco (rimasto a terra), Francesco Bagnaia e Luca Marini.L’incidente ha inevitabilmente segnato il Gran Premio della Catalogna, con l’attenzione rivolta soprattutto alle condizioni di Alex Marquez, che ha avuto la peggio nello scontro.
Urgente!!! Em breve mais notícias!! Acidente gravíssimo envolvendo Alex Marquez e Pedro Acosta. #MotoGPnaESPN pic.twitter.com/loCAfzP6mX— Sebá Llorens-Ruiz (@SebasLlorens) May 17, 2026