L'Inter pareggia col Verona: 1 a 1 a San Siro

L'Inter ha pareggiato 1-1 con il Verona nella 37/a e penultima giornata del campionato di Serie A. Un successo che consente ai nerazzurri di Cristian Chivu di festeggiare nel migliore dei modi la doppietta Scudetto-Coppa Italia. Prima della gara suggestivo ricordo di Evaristo Beccalossi, bandiera nerazzurra recentemente scomparsa, poi partita giocata in un clima di festa. Stadio pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre ma in campo il ritmo è decisamente di fine stagione, con poche occasioni da segnalare nel primo tempo. Nella ripresa Bonny sblocca il risultato con una deviazione di Edmundsson. Il francese dopo aver sprecato una grande occasione realizza di testa sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo. Inter vicina anche al raddoppio in almeno un paio di occasioni con Lautaro e nel finale con Sucic. Ma nel recupero a sorpresa è il Verona a trovare il pareggio con un gol del solito Bowie, per l'attaccante veronese quarto centro consecutivo in trasferta. E dopo la Juve tra le sue vittime anche l'Inter tricolore.