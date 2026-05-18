Jannik Sinner, Ruud rivela: "C'è una cosa da sapere quando si incontra lui"

Jannik Sinner come i “Big 3”, ovvero Nole Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer. A dirlo non è un osservatore qualunque, ma Casper Ruud, lo sconfitto nella finale degli Internazionali d’Italia contro un Jannik Sinner indomabile. Dopo il doppio 6-4 incassato sul Centrale del Foro Italico, il norvegese ha descritto il livello raggiunto dal numero uno del mondo con parole che pesano come un’investitura. “Il fatto è che è un giocatore incredibile — ha spiegato Ruud in conferenza stampa — Avendo affrontato tutti i migliori del circuito, penso che quando gioca al massimo non siano in molti a poter raggiungere questo livello, se ce n’è qualcuno. Carlos Alcaraz, certo, ma soprattutto loro due”.

Da qui il paragone con Djokovic, Nadal e Federer: “Io li ho affrontati quando erano nella fase finale della carriera e sembravano più umani. Ma sono sicuro che a 25 o 26 anni dessero agli avversari la stessa sensazione che trasmette oggi Sinner”. Ruud ha poi aggiunto con un sorriso: “Non vedo Jannik peggiorare, purtroppo. Anzi, credo che continuerà a migliorare. Quando lo affronti sai che devi essere sempre al massimo”.