Kimi Antonelli zittito da Toto Wolff nel teamradio: "Guida e non lamentarti"

A placare gli animi del 19enne bolognese, mai visto così arrabbiato nella sua ancora brevissima, splendente e sorridente carriera, è stato appunto il direttore esecutivo e azionista della Mercedes, prima via radio e poi nei commenti con i giornalisti.

Il giovane talento italiano, in testa alla classifica del Mondiale di Formula 1, è stato costretto a uscire dal circuito e a rientrare dopo un contatto con Russell: alla fine la mini-gara è stata vinta proprio dal britannico, con Antonelli terzo. Ma le scintille sono continuate anche dopo la bandiera a scacchi.

"Vogliamo evitare contatti tra i piloti e dobbiamo ricordarci i nostri obiettivi - ha spiegato Wolff -. Semplicemente non vogliamo iniziare una guerra interna tra i piloti. Kimi è un pilota giovane e in molti avrebbero fatto la stessa cosa, va solo gestito".

Al secondo posto si è piazzato Lando Norris su McLaren, quarto Oscar Piastri davanti alle Ferrari di Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto). La Sprint si è giocata soprattutto sulla sfida tra Russell e Antonelli: il britannico, partito dalla pole, è stato attaccato dal bolognese al sesto dei 23 giri e, quando ha resistito, Kimi è finito fuori traiettoria, arrabbiandosi molto. Poi ci ha riprovato ma è finito nuovamente sull'erba ed è stato superato dalla McLaren di Norris. Al team radio, Antonelli si è lamentato perché Russell un po' allargato la traiettoria. Hamilton è partito bene e ha tenuto a lungo il quarto posto ma nel finale ha avuto contatto con il 'muro dei campioni' ed è stato superato da Piastri e Leclerc.