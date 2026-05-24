Kimi Antonelli zittito da Toto Wolff nel teamradio: "Guida e non lamentarti"

"Guida e non lamentarti". Così Toto Wolff, grande capo della Mercedes, ha zittito il suo pilota Kimi Antonelli che nel teamradio con il muretto nel corso della Sprint Race del Gran Premio del Canada si lamentava sostenendo di aver subito una scorrettezza dal suo compagno di scuderia George Russell.
Il giovane talento italiano, in testa alla classifica del Mondiale di Formula 1, è stato costretto a uscire dal circuito e a rientrare dopo un contatto con Russell: alla fine la mini-gara è stata vinta proprio dal britannico, con Antonelli terzo. Ma le scintille sono continuate anche dopo la bandiera a scacchi.
A placare gli animi del 19enne bolognese, mai visto così arrabbiato nella sua ancora brevissima, splendente e sorridente carriera, è stato appunto il direttore esecutivo e azionista della Mercedes, prima via radio e poi nei commenti con i giornalisti.
Kimi Antonelli terzo nella Sprint race in Canada: "Russell mi ha spinto fuori", guerra dentro la MercedesEmozioni e molte polemiche nella gara sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1. Vince George Russell su Mercedes, ...
"Vogliamo evitare contatti tra i piloti e dobbiamo ricordarci i nostri obiettivi - ha spiegato Wolff -. Semplicemente non vogliamo iniziare una guerra interna tra i piloti. Kimi è un pilota giovane e in molti avrebbero fatto la stessa cosa, va solo gestito".
Al secondo posto si è piazzato Lando Norris su McLaren, quarto Oscar Piastri davanti alle Ferrari di Charles Leclerc (quinto) e Lewis Hamilton (sesto). La Sprint si è giocata soprattutto sulla sfida tra Russell e Antonelli: il britannico, partito dalla pole, è stato attaccato dal bolognese al sesto dei 23 giri e, quando ha resistito, Kimi è finito fuori traiettoria, arrabbiandosi molto. Poi ci ha riprovato ma è finito nuovamente sull'erba ed è stato superato dalla McLaren di Norris. Al team radio, Antonelli si è lamentato perché Russell un po' allargato la traiettoria. Hamilton è partito bene e ha tenuto a lungo il quarto posto ma nel finale ha avuto contatto con il 'muro dei campioni' ed è stato superato da Piastri e Leclerc.