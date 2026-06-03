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L'Italia di Baldini batte il Lussemburgo grazie a Pio Esposito

mercoledì 3 giugno 2026
L'Italia di Baldini batte il Lussemburgo grazie a Pio Esposito

1' di lettura

L’Italia ha vinto 1-0 la prima amichevole sotto la guida temporanea del commissario tecnico Silvio Baldini. Gli azzurri hanno battuto in trasferta il Lussemburgo grazie alla rete di Pio Esposito (Inter), segnata al 49° minuto della ripresa.La partita, giocata con una formazione composta prevalentemente da giovani promesse, arriva dopo la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali della Nazionale maggiore. Gli azzurri hanno imposto il loro gioco fin dall’inizio, controllando il possesso e schiacciando gli avversari nella loro metà campo.

Nel primo tempo l’Italia ha creato diverse occasioni, con Pio Esposito particolarmente attivo, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. La svolta è arrivata subito nella ripresa: al 49° Esposito ha portato in vantaggio gli Azzurri. Da quel momento l’Italia ha giocato con maggiore tranquillità, costruendo altre opportunità senza però concretizzarle.La gara si è conclusa 1-0, un risultato positivo per il debutto di Baldini e per testare i giovani talenti della rosa.Il prossimo impegno per l'Italia  21 è fissato per domenica 7 giugno contro la Grecia.

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