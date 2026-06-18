Mondiali 2026, Messi fa tre gol e piange. "Grave problema di salute", filtra una voce drammatica

Le lacrime di Leo Messi dopo il primo gol all'Algeria preoccupano tanto quanto la tripletta della Pulce al debutto dei Mondiali ha esaltato l'Argentina.

Il fenomeno dell'Inter Miami non si è commosso per la rete, bellissima, che ha contribuito a portarlo al primo posto nella classifica dei marcatori all-time dei Mondiali (a quota 16, come il tedesco Klose), ma per un problema decisamente più serio.

"È una questione totalmente estranea allo sport, ho passato dei giorni difficili, grazie a tutti i miei compagni perché sono stati sempre al mio fianco", ha spiegato Leo al termine della partita, lasciando un bel po' di mistero.

Qualche ora dopo, è stato un giornalista argentino a svelare l'arcano. Messi è preoccupato per la salute del padre Jorge. "Ha a che vedere con il padre – ha spiegato Eduardo Feinmann a Radio Mitre –. Il padre non sta bene di salute. Già da tempo, intendo diversi mesi, dall'anno scorso, il padre Jorge ha un problema di salute piuttosto grave. E proprio questa settimana ci sono state alcune situazioni che hanno peggiorato un po' di più il suo stato di salute, e Messi sta soffrendo per questa questione personale". Un dolore e un'ansia comprensibili e che rendono, se possibile, ancora più mitologica la prestazione contro gli algerini.