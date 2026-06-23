Mondiali 2026, il Portogallo travolge l'Uzbekistan: CR7 nel mito, Leao fa felice il Milan

Festeggia Cristiano Ronaldo, festeggia il Portogallo. E sotto sotto festeggia pure il Milan, grazie al gol di Rafa Leao che potrebbe contribuire a rilanciare le sue quotazioni sul mercato. Ma la sera è tutta di CR7: Cristiano segna 2 gol nel largo 5-0 rifilato dai lusitani al povero Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro e diventa il primo calciatore della storia a segnare in sei diverse edizioni della Coppa del Mondo. L'attaccante dell'Al-Nassr ha sbloccato il risultato al 6' con una grande girata di destro su assist di Cancelo e ha concesso il bis nel finale del primo tempo, con un diagonale chirurgico. Il primo gol "iridato di CR7 risale al 17 giugno 2006, quando realizzò una delle due reti del Portogallo contro l'Iran a Germania 2006.

La squadra di Martinez batte il primo colpo di questi Mondiali, dopo il mezzo passo falso all'esordio contro il Congo (1-1) e sale a 4 punti in testa alla classifica del Gruppo K. Come detto, gara in discesa fin da subito grazie a Ronaldo e al raddoppio di Nuno Mendes con un gran sinistro su calcio di punizione dal limite dell'area al 17'.

Nella ripresa il più pericoloso è ancora Ronaldo, vicino alla tripletta in più occasioni. Il poker arriva però grazie a una sfortunata autorete di Nematov intorno all'ora di gioco, mentre nel finale Leao (subentrato) firma la 'manita' all'87'. Il 5 volte Pallone d'Oro deve così accontentarsi 'solo' dell'ennesimo record. Stanotte la sfida tra la Colombia (a quota 3) e la squadra africana chiarirà le gerarchie in vista dell'ultima sfida tra Cristiano e Luis Diaz e compagni.