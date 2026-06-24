Mondiali 2026, Harry Kane stregato dal santone africano: l'inspiegabile gol mangiato, magia nera?

Vuoi vedere che la maledizione dello stregone africano ha funzionato davvero? L'Inghilterra sbatte sul muro del Ghana e pareggia 0-0 nella seconda gara del Gruppo L dei Mondiali. Un passo indietro rispetto al convincente 4-2 alla Croazia all'esordio. E restano nella mente le frasi pronunciate alla vigilia dal santone Nana Kwaku Bonsam, tra i massimi esperti di magia nera in Africa, che aveva promesso un rito per impedire allo spauracchio Harry Kane di andare in gol. "Ci sto lavorando — ha dichiarato al Daily Star —, ho già dimostrato di cosa sono capace, quindi so cosa devo fare per fermarlo. Sono molto famoso per le mie previsioni".

Detto, fatto: il super-bomber del Bayern Monaco, reduce da 61 gol in stagione (in 51 partite) e 2 reti segnate ai croati, ha due palloni buoni e li sbaglia entrambi. Nella prima occasione, sul finire del primo tempo, perde l'attimo giusto per il diagonale e si fa chiudere in corner. Ma è all'87' che lascia tutti sbigottiti: palo di O'Reilly e dal limite dell'area piccola Hurry-Kane sparacchia alle stelle a porta praticamente vuota. Un errore irreale. Mani sulla testa per l'attaccante, salti di gioia per i tifosi ghanesi che sapranno chi ringraziare.

"E' stata dura" ma "la strada è ancora lunga", placa i delusi il commissario tecnico dell'Inghilterra Thomas Tuchel. "E' un torneo lungo e penso che i ragazzi abbiano provato di tutto. Hanno giocato con la giusta energia", ha detto Tuchel dopo il pareggio al Gillette Stadium, vicino a Boston, "cerchiamo sempre di intrattenere i nostri tifosi. Oggi è stata dura, ma spero che i tifosi non perdano la fiducia. La strada è ancora lunga. Credo di aver avuto ragione nel dire che eravamo in un girone molto difficile".

L'Inghilterra ha avuto il 79% del possesso palla, ma non è riuscita a scardinare la determinata difesa ghanese nella partita del Gruppo L. Anche nella vittoria per 4-2 contro la Croazia a Dallas la squadra inglese non ha brillato per incisività in attacco, con 19 tiri in porta ma solo tre nello specchio.

L'errore di Kane? "La palla gli è capitata tra i piedi e 99 volte su 100 lui la sfrutta. Se l'avesse concretizzata, forse staremmo parlando di pazienza, disciplina e prestazione", ha aggiunto Tuchel, "ma ora il risultato è 0-0 e forse i titoli dei giornali sarebbero un po' diversi. Abbiamo avuto abbastanza calci piazzati per decidere la partita, ma non siamo stati abbastanza cinici".

Il tecnico tedesco ha affermato che era "naturale" affidarsi a Kane, che non è riuscito ad aggiungere altri gol alla sua doppietta contro la Croazia e a superare Gary Lineker come miglior marcatore di sempre della nazionale inglese. Tuchel ha anche ammesso che la partita potrebbe servire da "bagno di realtà", anche se il risultato non è poi così problematico per l'Inghilterra: con 4 punti in due partite, una vittoria contro Panama al MetLife Stadium sabato garantirebbe il passaggio ai sedicesimi di finale come prima del girone.