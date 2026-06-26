Mondiali 2026, insulti per Ancelotti: "La faccia del figlio Davide in panchina quando entra Neymar"

Un semplice movimento della testa, durato appena pochi secondi, si è trasformato in uno dei casi più discussi in Brasile durante il Mondiale. Al centro della polemica c'è Davide Ancelotti, vice-allenatore della nazionale verdeoro, figlio del commissario tecnico Carlo Ancelotti nonché nuovo allenatore del Lille, nella Ligue 1 francese.

Durante il match contro la Scozia, le telecamere hanno ripreso Davide mentre scuoteva leggermente la testa proprio nel momento in cui Neymar stava ricevendo le ultime indicazioni dal padre prima di fare il suo ingresso in campo. Neymar, oggi 34enne e ancora il calciatore più acclamato del Brasile, è reduce da una stagione non facile e complicata dai contrattempi fisici che hanno indotto Ancelotti prima a meditare sulla sua convocazione e poi a centellinarne le energie, mandandolo in campo solo per uno spezzone per non rischiare ricadute che lo escluderebbero, di fatto, dal resto del torneo.

Anche per questo le dinamiche tra il ct e l'ex fenomeno di Barcellona e Psg sono seguite ossessivamente dai tifosi. Le immagini hanno iniziato rapidamente a circolare sui social network, dove numerosi utenti hanno interpretato quel gesto come un segnale di disapprovazione nei confronti della scelta di inserire l'attaccante.

Un'ipotesi che, pur priva di qualsiasi conferma, si è diffusa nel giro di poche ore, alimentando un'ondata di critiche nei confronti del collaboratore tecnico della Seleçao. A intervenire, però, non è stato Davide Ancelotti, bensì sua moglie Ana Galocha, che attraverso i social ha respinto con decisione le ricostruzioni circolate in rete. "Sapete che state interpretando un'immagine in modo completamente sbagliato, senza alcun legame con la realtà, e che per questo motivo da questa mattina sto ricevendo innumerevoli insulti? Noi siamo i primi a volere che il Brasile vinca", ha scritto sul proprio profilo Instagram. Alla fine, la Seleçao ha vinto agilmente per 3-0 e ora ai sedicesimi di finale se la vedrà contro l'ostico Giappone.