Mondiali 2026, la vergognosa vignetta di Charlie Hebdo sulla mamma di Deschamps

Nuove polemiche per Charlie Hebdo, finito al centro delle critiche dopo la pubblicazione di una vignetta dedicata al commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps. Il disegno raffigura l'allenatore mentre solleva un'urna funeraria al posto di una coppa, con la didascalia: "Didier Deschamps porta a casa la Coppa", facendo riferimento alla recente morte della madre del ct.

Deschamps aveva lasciato il ritiro della Nazionale per partecipare ai funerali della madre, affidando temporaneamente la squadra al vice Guy Stéphan, che ha guidato la Francia alla vittoria per 4-1 contro la Norvegia.

La vignetta ha suscitato numerose reazioni indignate. Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, l'ha definita "disgustosa" e "di una crudeltà gratuita". Anche il deputato di La France Insoumise, Antoine Léaument, ha criticato la scelta del settimanale, sottolineando che Deschamps è prima di tutto "un figlio in lutto" e chiedendo maggiore rispetto.

Sui social la maggior parte dei commenti ha espresso condanna nei confronti della pubblicazione, riaprendo il dibattito sui limiti della satira e sul rispetto del dolore personale.