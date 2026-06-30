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Sentenza Aguero: "Lautaro deve giocare sempre. La spalla ideale per Messi è lui"

martedì 30 giugno 2026
Sentenza Aguero: "Lautaro deve giocare sempre. La spalla ideale per Messi è lui"

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L’Argentina continua a vincere anche se il dibattito calcistico nel Paese sudamericano si staglia tutto attorno al ballottaggio tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez su chi dei due deve fare da spalla a Leo Messi. Sulla questione, in vista dei sedicesimi di finale ai Mondiali (venerdì alle 24 contro la sorpresa Capo Verde), si è espresso anche una leggenda del calcio argentino come Sergio Aguero. E secondo l’ex attaccante della Seleccion non ci dovrebbero essere dubbi tra il giocatore dell’Inter e quello dell’Atletico Madrid. «Se fossi allenatore farei giocare sempre Lautaro, in ogni partita. A prescindere dal fatto che segni o meno, perché credo che l’Argentina abbia bisogno di un vero centravanti».

Sempre sull’attacco dell’Albiceleste ha poi continuato: «Julian, invece, per me non è un numero 9 puro d’area. È un’opinione che sostengo da tempo. Poi è chiaro che Julian può giocare largo, da seconda punta e anche insieme a Leo Messi. Però, per quanto mi riguarda, Lautaro deve restare lì davanti. Sono felice che abbia ritrovato il gol, perché per un attaccante una rete dà sempre fiducia in vista della partita successiva. Io lo lascerei sempre al centro dell’attacco». Un ottimo endorsementper il centravanti dell’Inter che contro la Giordania ha messo a segno il suo primo gol in un Mondiale.

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