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Bastoni, parla la ragazza dell'inchiesta: "Non sono una escort"

mercoledì 1 luglio 2026
Bastoni, parla la ragazza dell'inchiesta: "Non sono una escort"

1' di lettura

Una ragazza che nel luglio 2020 aveva 17 anni ha testimoniato agli inquirenti di aver trascorso una notte con Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, negando categoricamente di essere una prostituta, di essersi prostituita o di aver ricevuto denaro.

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La sua testimonianza è al centro dell’inchiesta della Procura di Milano, che ha iscritto Bastoni nel registro degli indagati per prostituzione minorile. L’indagine riguarda un presunto giro di festini con escort organizzato dall’agenzia di eventi Ma.De. di Cinisello Balsamo, che ha già portato agli arresti domiciliari alcuni suoi responsabili .Secondo gli investigatori, i due si sarebbero conosciuti tramite gli ambienti dell’agenzia e si sarebbero poi recati nell’abitazione di Bastoni. Al momento questa risulta l’unico episodio emerso che coinvolge una minorenne. L’avvocato di Bastoni, Salvatore Scuto, ha respinto fermamente ogni accusa: "Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne". L’inchiesta rimane aperta sul più ampio contesto di feste organizzate per calciatori di Serie A.

Alessandro Bastoni indagato per prostituzione minorile a Milano

Alessandro Bastoni indagato. Il difensore dell'Inter è indagato dalla procura di Milano con l'i...
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alessandro bastoni
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L'inchiesta Alessandro Bastoni e la minorenne, la chat proibita: "Ti vuole chiav***"

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