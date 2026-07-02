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Milan, quando nasce un Amorim: il “ds” Cardinale prepara 3 colpi

di Gabriele Gallucciogiovedì 2 luglio 2026
Milan, quando nasce un Amorim: il “ds” Cardinale prepara 3 colpi

3' di lettura

Gerry Cardinale prova a vendere sogni ma anche solide realtà. Per la prima volta da quando è al Milan, il proprietario è direttamente coinvolto nella vita rossonera. Anzi, è passato da zero a cento, se è vero - come sembra - che si sta occupando in prima persona della ricostruzione del club. Dopo aver azzerato la dirigenza e cacciato Max Allegri, il numero uno di RedBird ha scelto con convinzione Ruben Amorim in qualità di nuovo allenatore e adesso sta cercando di esaudire le sue richieste in materia di calciomercato. A fare da spartiacque tra il vecchio e il nuovo Cardinale è sicuramente il colpo Gonfialo Ramos: un affare molto particolare per il costo, forse eccessivo rispetto al reale valore dell’attaccante portoghese, che è diventato l’acquisto più caro della storia rossonera per oltre 70 milioni di euro. Dopo anni di acquisti limitati nell’importo e finalizzati soprattutto al “player trading”, Cardinale ha rotto gli indugi e ha piazzato un colpo che sa di nuovo inizio, e magari anche di una collaborazione con il super agente Jorge Mendes... Quest’ultimo è stato il regista dell’acquisto di Ramos e potrebbe esserlo anche delle cessioni di Santiago Gimenez e di Rafael Leao.

CAMBIA L’UMORE
Intanto la tifoseria ha deposto le armi dopo anni di contestazione dura nei confronti della proprietà e guarda con cauto ottimismo a questo Cardinale 2.0. Si percepisce la volontà di fare un grande Milan, dopo il disastroso finale della scorsa stagione: chissà che proprio quello non abbia fatto capire al numero uno di RedBird che la Serie A non è la NBA, per fare profitto bisogna ottenere risultati sportivi di rilievo. E quindi è lecito aspettarsi una campagna acquisti importante da parte dei rossoneri, che andrà oltre l’arrivo di Ramos. Al momento l’attenzione della strana coppia Cardinale-Amorim è focalizzata sulla difesa: serve un centrale forte, anche in vista di una possibile uscita di Tomori. Nelle scorse ore è emerso addirittura il nome di Virgil Van Dijk: un sogno più che un vero obiettivo, dato che l’olandese ha ancora due anni di contratto con il Liverpool e sembra difficile che accetti di fare un passo indietro a livello di carriera a 34 anni suonati. Il vero obiettivo rossonero è Gonfialo Inacio, sponsorizzato proprio da Amorim: il 24enne portoghese ha aperto al trasferimento al Milan, la parte difficile è trovare un accordo con lo Sporting, che valuta il difensore almeno 40 milioni. Attenzione a Tiago Gabriel come possibile alternativa: ha solo 21 anni, è della scuderia di Mendes, conosce già il campionato grazie alla buona annata disputata a Lecce e ha un costo più contenuto, attorno ai 20-25 milioni. L’impressione è che il Milan possa fare un colpo anche a centrocampo, ma molto dipenderà dalla decisione di Luka Modric: Cardinale proverà a convicerlo a restare ancora un anno, poi spetterebbe ad Amorim gestirne al meglio l’utilizzo.

Inoltre a centrocampo ci sono gli investimenti dello scorso anno (Jashari e Ricci, costati circa 65 milioni in due) da tutelare e rilanciare. Amorim aveva chiesto Morten Hjulmand, altra sua vecchia conoscenza dei tempi dello Sporting, ma il danese è diretto all’Atletico Madrid in cambio di 45 milioni. Per quanto riguarda l’attacco, Amorim vorrebbe provare Nkunku e Pulisic alle spalle di Ramos, mentre Leao è considerato sacrificabile: la sua eventuale cessione aprirebbe all’acquisto di un altro giocatore offensivo (nelle scorse settimane si è fatto il nome di Pedro Gonfialves, anche lui dello Sporting). C’è però un problema: chi vuol comprare Leao? Non si vedono acquirenti all’orizzonte...

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