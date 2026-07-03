Icardi, China e Yanina, corna in diretta e insulti: "Fallito figlio di put***a"

Un'altra telenovela piccante per Mauro Icardi. Il bomber argentino, ex capitano dell'Inter dal 2022 al Galatasaray in Turchia, è tornato al centro del gossip: la sua storia con la bella Eugenia China Suarez sarebbe finita malissimo a causa di un presunto tradimento di lui con la giovane Ekaterina Ojeda. La cosa curiosa, per così dire, è che anche il matrimonio tra Maurito e Wanda Nara era terminato proprio per la scappatella con China. Insomma, un attaccante recidivo.

La giornalista Yanina Latorre, conduttrice di SQP (Sálvese Quien Pueda) su América Tv e autentica autorità nel campo dei pettegolezzi, ha sganciato la bomba: "Quattro giorni fa, China ha lasciato la casa dei loro sogni. Non ha portato con sé i vestiti, solo una borsa, insieme ai suoi due figli piccoli e un cane e si è trasferita a San Jorge, nella casa che aveva comprato l'anno scorso per 1.100.000 dollari. È lì da sola, fa passeggiate nel quartiere, porta fuori il cane, pranza a casa con i figli ed è in buoni rapporti con i vicini".

Il motivo, appunto, sarebbero le corna di Icardi con la bella Ekaterina, conosciuta alla celebre discoteca "Tequila" sul lungomare di Costanera. Secondo la giornalista, Icardi ci avrebbe provato con la ragazza tentando di baciarla, per poi rivolgersi a un "intermediario" per ottenere un contatto con la Ojeda. La terza incomoda, ospite della trasmissione della Latorre, ha confermato la ricostruzione.

"China ha trovato dei messaggi di Mauro che parlava con una terza persona di Eka, chiedeva di metterli in contatto - ha spiegato la conduttrice - . Lui ha negato tutto. Diceva 'è la ragazza che vuole attenzioni, che vuole parlare', ma China ha trovato i messaggi e così ha fatto le valigie".

Un imbarazzante imprevisto che ora sta mettendo a rischio la storia d'amore: "Icardi ha cercato di convincerla, è andato a trovarla, ma per ora lei non vuole tornare. Mi è stato detto che Mauro è estremamente triste". La risposta dell'attaccante non si è fatta attendere a lungo: "Se si occupasse della sua vita come si occupa della mia, non sarebbe così cornuta", ha scritto Icardi della Latorre in una durissima story su Instagram. "Quando ti dà del fallito una povera donna che è diventata famosa a 45 anni, senza alcun talento e parlando delle vite altrui".

Dal gossip agli insulti, il passo è breve: "Tu mi tratti da cornuta per la seconda volta, ma io preferisco essere cornuta e non un fallito figlio di p***a - la controreplica della giornalista -. Ricordati di tutte le corna che ti sei preso tu con Wanda e gli altri calciatori". Non paga, ha insinuato che anche China Suarez avrebbe una relazione extraconiugale con il pilota argentino Franco Deambrosi, rivelando di avere "foto, chat e prove" a sostegno della sua tesi.