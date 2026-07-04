Sinner a Wimbledon, il dito all'orecchio: "Molto insolito ma oggi...", parole rivelatrici

"Non ti vediamo spesso portarti il dito all’orecchio e coinvolgere il pubblico, ma oggi l’hai fatto. Cos’è che ti ha spinto a farlo?". Jannik Sinner ha appena sconfitto Jenson Brooksby al terzo turno di Wimbledon e scatta la consueta intervista al centro del campo.

Sull'erba di Londra l'altoatesino ha giocato bene ma forse sofferto un po' più del previsto contro il coriaceo americano. A una manciata di punti dal termine, dopo che il suo rivale aveva a sorpresa strappato il break al numero al mondo e stava servendo per portarsi sul 5-5 nel terzo set, Jannik ha reagito da campione, accelerando alla sua maniera. E dopo un bel punto messo a segno, si è girato verso il pubblico portandosi il dito all'orecchio, come a dire 'non sento bene i vostri applausi'. Un gesto alla Carlos Alcaraz, piuttosto inconsueto per il fenomeno di San Candido celebre per la sua glacialità.