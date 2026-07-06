Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

La Juve cerca 10 portieri ma l’uomo DiGre resiste

lunedì 6 luglio 2026
La Juve cerca 10 portieri ma l’uomo DiGre resiste

2' di lettura

La Juventus sta vivendo un periodo di confusione per quanto riguarda il ruolo del portiere. Da inizio mercato sono stati accostati alla Vecchia Signora tantissimi estremi difensori, ma la certezza è che al raduno del 13 luglio alla Continassa ci sarà Michele Di Gregorio. Un portiere molto discusso, tra un rendimento altalenante e le dichiarazioni del suo procuratore, Carlo Alberto Belloni. «La dirigenza spende 130 milioni per 3 attaccanti impresentabili e scarica il fallimento sul portiere», aveva dichiarato l’agente, scatenando l’ira dei tifosi (Di Gregorio aveva poi risposto: «Prendo le distanze dal mio agente, ho grandissima stima per i miei compagni»).

Motivi che spingono Carnevali, ad della Juve, a cercare un nuovo portiere: a inizio luglio gli estremi difensori accostati alla Signora sono già dieci. Il primo è stato Alisson, numero uno del Liverpool, attualmente impegnato ai Mondiali con il Brasile. In primavera sembrava a un passo dal trasferimento in Italia, ma i Reds hanno bloccato tutto. I dirigenti bianconeri ci hanno allora provato per il vice di Alisson al Liverpool, Giorgi Mamardashvili, ma nemmeno in questo caso è arrivata la fumata bianca. L’altro grande obiettivo era Dibu Martinez, ma anche l’estremo difensore argentino ha costi troppo elevati e l’Aston Villa è riluttante all’idea di farlo partire.

Il portiere, comunque, potrebbe arrivare dalla Premier League, dato che a oggi il più vicino sembra Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. L’ultimo portiere ad aggiungersi alla lista è Zion Suzuki, reduce dalla Coppa del Mondo con il Giappone. La concorrenza, però, è tanta, dato che il Parma sta parlando da settimane con molti club di Premier League: la valutazione è di 25 milioni di euro. Nel mezzo, comunque, tantissimi nomi. Dall’esperto Jan Oblak, bandiera dell’Atletico Madrid, ad Alexander Nubel del Bayern Monaco e Lucas Chevalier del Paris Saint-Germain. E poi le piste italiane. Il sogno è Mike Maignan, ma il portierone della Francia non sarebbe così convinto di lasciare il Milan, nonostante qualche dubbio dopo il fallimento dell’ultimo campionato. L’altro nome, oltre al già citato Suzuki, è Vanja Milinkovic-Savic, bocciato da Massimiliano Allegri per il nuovo Napoli. In questo scenario, tra l’altro, si aggiunge la cessione di Giovanni Daffara, finito al Parma per 6 milioni di euro. Un affare che ha fatto infuriare i tifosi juventini, considerando il potenziale del classe 2004, in prestito all’Avellino nell’ultima stagione.

tag
calciomercato

Colpo in arrivo? Juventus, la soffiata di Galliani su Carnevali: "Era qui, ma non posso dirvi..."

Obiettivi Inter, mercato bloccato dai paletti: così il Como può fregarla di nuovo

Il mercato ingrana Milan brucia Napoli, è fatta per Mario Gila: colpo al centro della difesa

ti potrebbero interessare

Mondiali 2025, Ancelotti sotto accusa in Brasile: "Noi non siamo europei"

Mondiali 2025, Ancelotti sotto accusa in Brasile: "Noi non siamo europei"

Redazione
Ferrari-Tardelli, gelo in studio: "Ti prendi la responsabilità di ciò che dici!"

Ferrari-Tardelli, gelo in studio: "Ti prendi la responsabilità di ciò che dici!"

Il Brasile è fuori dai Mondiali: Haaland e la Norvegia spianano Ancelotti

Il Brasile è fuori dai Mondiali: Haaland e la Norvegia spianano Ancelotti

Giro d'Italia in giallo: delitti sotto il sole del Sud

Giro d'Italia in giallo: delitti sotto il sole del Sud

Francesco Musolino