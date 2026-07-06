Dumfries-Real, ora è ufficiale Il Barcellona torna su Leao

L’Inter ha salutato ufficialmente Denzel Dumfries, che ieri è diventato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Real Madrid. L’olandese ha firmato un contratto fino al 2030 dopo che i Blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni. «Dal giorno uno ho dato tutto per questi colori e per questo club. Ora è arrivato il momento di salutarci finché non ci ritroveremo di nuovo», il messaggio di Dumfries, che lascia dopo 27 reti e 28 assist in 207 presenze, spalmate su cinque stagioni. L’Inter è comunque vicina a chiudere per il sostituto: si tratta di Anan Khalaili, che ieri ha saltato l’amichevole tra l’Union St. Gilloise e la Steaua Bucarest. I nerazzurri hanno l’accordo col calciatore e stanno trattando per chiudere con il club belga attorno ai 25 milioni. Inter che resta attiva anche sul fronte del difensore centrale: Trevoh Chalobah è il nome in cima alla lista, con il Chelsea che chiede circa 35 milioni. Attenzione però alla concorrenza del Como, anche se il giocatore preferirebbe la destinazione nerazzurra. Sull’altra sponda di Milano si cerca di chiudere la trattativa con la Lazio per Mario Gila e intanto si aspettano offerte per Rafael Leao, non più centrale nel progetto rossonero. Dalla Spagna si registra un interessamento del Barcellona, che in passato aveva già cercato l’esterno portoghese. I blaugrana vorrebbero però uno sconto rispetto ai 60 milioni richiesti dal Milan. Comunque prima della fine del Mondiale non si sbloccherà la situazione di Leao.