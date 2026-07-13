Mondiali 2026, l'arbitro Rob Dieperink trovato morto: il peggiore dei sospetti

A dare l'annuncio della morte di Dieperink è stata la Federcalcio dei Paesi Bassi: "Il mondo arbitrale perde un fischietto molto apprezzato , con esperienza internazionale, ma soprattutto un collega gentile e coinvolto. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli erano vicini". Per quanto riguarda la scomparsa i media olandesi, che citano fonti interne alla polizia, fanno sapere che viene escluso il coinvolgimento di altre persone.

Arbitro in Eredivisie dal 2017, fra gli addetti al Var a Euro 2024, Dieperink aveva diretto appena sabato scorso l'amichevole tra Go Ahead Eagles e Apollon. L'arbitro olandese sarebbe dovuto essere fra gli ufficiali di gara impiegati al Mondiale, sempre come Var, ma lo scorso aprile, dopo aver fatto parte della squadra arbitrale di Crystal Palace-Fiorentina in Conference League, era stato arrestato in un hotel di Londra con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di un 17enne. Il caso venne poi archiviato per mancanza di prove ma segnò profondamente Diepering, e di fatto quella vicenda gli è costata il posto per il Mondiale. E potrebbe averlo indotto a farla finita.