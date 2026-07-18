Argentina-Spagna a rischio. Mamdani: "Venti distruttivi su New York"

New York sarà colpita da ''forti temporali'', con ''venti distruttivi'' in grado di ''abbattere alberi e linee elettriche'' a poche ore dalla finale dei Mondiali di calcio 2026, che si disputerà allo stadio MetLife e vedrà in campo Argentina e Spagna. L'avvertimento arriva dal sindaco di New York Zohran Mamdani, che su 'X' ha scritto che ''domani New York City sarà colpita da forti temporali. Sono previsti venti distruttivi, abbastanza forti da abbattere alberi e linee elettriche, e forti piogge che potrebbero causare allagamenti improvvisi''.

Mamdani ha avvertito che ''questi temporali possono svilupparsi con scarso preavviso'' e invita a ''rifugiarsi immediatamente al chiuso se si scatena un temporale''. Il sindaco invita inoltre a ''controllare come stanno i vostri vicini, soprattutto i newyorkesi che vivono in appartamenti seminterrati. La città si sta preparando e ogni newyorkese dovrebbe fare lo stesso". E alla vigilia della partita parla anche il presidente della Fifa Gianni Infantino: ""Questa finale è un regalo degli dei del calcio. Abbiamo Messi, Lamine Yamal e tanti altri calciatori eccezionali. È qualcosa di incredibile".

Infantino considera Spagna e Argentina le due nazionali che hanno maggiormente meritato di raggiungere l'ultimo atto del torneo, non solo per la finale conquistata ma anche per il cammino compiuto in quella che definisce un'edizione particolarmente impegnativa. "Sono le due migliori squadre. Hanno meritato di essere in finale e hanno giocato in maniera eccezionale", spiega in un'intervista a Marca. "Non è stato facile arrivare fin qui. C'erano 48 squadre, partite straordinarie e un Mondiale molto difficile"

