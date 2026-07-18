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Ferrari in ginocchio, il drammatico team-radio di Hamilton: "Ho distrutto la macchina!"

sabato 18 luglio 2026
Ferrari in ginocchio, il drammatico team-radio di Hamilton: "Ho distrutto la macchina!"

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Nei secondi finali delle prove libere 3 sul circuito di Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito violentemente contro le barriere. L’incidente ha rovinato le FP3 del pilota inglese, concluse al quinto posto, e mette seriamente a rischio la sua partecipazione alle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Hamilton stava spingendo per migliorare il proprio tempo quando la monoposto è uscita di pista e si è schiantata contro le protezioni.

La Ferrari ha riportato danni pesanti: la ruota posteriore destra è divelta e l’ala posteriore è completamente distrutta. Per fortuna né il pilota né i marshal e i fotografi presenti nella zona sono rimasti feriti.Al team radio Hamilton ha subito esclamato: “Ho distrutto la macchina”.I meccanici della Ferrari avranno pochissimo tempo a disposizione – poco più di due ore – per riparare la vettura in vista delle qualifiche in programma alle 16:00. Si tratta di una vera corsa contro il tempo, soprattutto se si considera che l’incidente è avvenuto proprio sul finire della sessione.

A complicare ulteriormente la situazione per Hamilton c’è il passo mostrato nelle prove da Mercedes, McLaren e Red Bull, che al momento appaiono più competitive rispetto alle Ferrari di Hamilton e Leclerc. L’incidente ricorda quello di Pierre Gasly con l’Alpine di ieri, ma con una differenza cruciale: il francese aveva avuto molto più tempo per le riparazioni, mentre per Hamilton si profila uno scenario difficile che potrebbe comprometterne seriamente le qualifiche.

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