Guardiola in Nazionale: la clamorosa missione di Maldini in Spagna

Secondo il Corriere della Sera, la FIGC ha avviato un contatto diretto con Pep Guardiola per proporgli la guida della Nazionale italiana. L’operazione porta la firma di Paolo Maldini, neo direttore tecnico federale, affiancato dal suo advisor Leonardo.I due dirigenti hanno trascorso l’intero weekend in Spagna, incontrando Guardiola a Barcellona per due-tre giorni.

Durante il confronto è stato presentato il progetto tecnico del nuovo corso azzurro, con l’obiettivo di affidare al tecnico catalano il ruolo di commissario tecnico.Guardiola ha appena concluso il suo decennio al Manchester City (sostituito da Enzo Maresca). Nelle scorse settimane aveva dichiarato di non avere fretta di tornare in panchina, volendo prima riflettere sul suo futuro.La FIGC sta comunque portando avanti una strategia definita, indipendentemente dalla risposta di Guardiola.

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha commentato l’approccio: prima verificare l’interesse del profilo, poi le sue richieste e la compatibilità con i bilanci federali, per poi trovare le soluzioni necessarie.Si tratta di un tentativo ambizioso e concreto per rilanciare la Nazionale con un allenatore di altissimo livello. E del resto visti gli altri nomi, come Mancini e Pirlo, il tentativo per arrivare a Guardiola pone gli obiettivi della Nazionale su un altro piano. Lo spagnolo è il classico allenatore che viene preso per vincere subito...