"Uccidiamoli!": il video mai visto di Fabregas nello spogliatoio del Como

Il Como ha pubblicato su YouTube un video che raccoglie tre discorsi motivazionali di Cesc Fabregas negli intervalli di altrettante partite decisive della stagione: Verona-Como, Como-Parma e Cremonese-Como. Un documento che mostra il lato più intenso dell’allenatore spagnolo e il suo modo diretto di motivare la squadra nei momenti cruciali. Il momento più significativo arriva nella sfida contro il Verona, quando il Como aveva disputato un primo tempo deludente. Fabregas entra nello spogliatoio, si siede davanti ai giocatori e, dopo alcuni secondi di silenzio, li richiama duramente alle proprie responsabilità: "È la giornata peggiore da quando faccio l’allenatore".

Il tecnico sottolinea che il problema non è la tattica, ma l’atteggiamento: "Il calcio non si fa a parole", chiedendo ai giocatori di dimostrare il proprio valore e di scendere in campo con rabbia e determinazione. Fabregas prova anche a responsabilizzare il gruppo, ricordando che nessuno avrebbe garantito loro un posto da titolari in grandi squadre e invitandoli a sfruttare la fiducia che lui ripone in loro: "Andate là fuori e vincete per me che sono dietro di voi".

Discorsi simili vengono riproposti contro Parma e Cremonese, con richieste di maggiore personalità e aggressività. Proprio nell’intervallo della partita contro la Cremonese arriva la frase più forte e destinata a far discutere: "Uccidiamoli". Un’espressione utilizzata in senso puramente sportivo, come invito alla squadra a dominare l’avversario e chiudere la partita. Il video racconta quindi il metodo Fabregas: pressione, passione e motivazione emotiva per spingere il Como verso il traguardo europeo.