Mondiali 2026, il gesto della vergogna: cosa fa l'Argentina quando la Spagna alza la coppa

La Spagna festeggia il titolo mondiale, l'Argentina finisce invece al centro delle polemiche. Non per quanto accaduto durante la partita, ma per un'immagine della cerimonia di premiazione che in poche ore ha fatto il giro del web. Mentre Rodri alza al cielo la Coppa del Mondo e dà il via alla festa della Roja, gran parte dei giocatori dell'Albiceleste è rivolta dalla parte opposta, con le spalle al palco.

La scena è diventata subito virale. Dopo aver ricevuto le medaglie d'argento, i calciatori argentini si sono fermati sul terreno di gioco davanti al settore occupato dai propri tifosi, applaudendoli e salutandoli. Proprio in quell'istante, però, sul palco iniziava il momento più atteso della serata: la consegna del trofeo ai nuovi campioni del mondo. Il risultato è un'immagine che ha acceso il dibattito, con molti che hanno interpretato quel gesto come una mancanza di rispetto verso la Spagna.

È difficile stabilire se ci fosse davvero questa intenzione. Più probabilmente i giocatori di Scaloni stavano semplicemente ringraziando i propri sostenitori per l'appoggio ricevuto durante il torneo. Resta però il fatto che la scelta del momento ha inevitabilmente alimentato le polemiche, perché la sensazione trasmessa è stata quella di una squadra che non ha assistito all'atto conclusivo della premiazione.

Del resto, il clima era già tesissimo. La sconfitta incassata dopo una finale combattuta fino ai supplementari aveva lasciato spazio al nervosismo. Al fischio finale Nahuel Molina aveva colpito Rodri, facendo esplodere una rissa che ha coinvolto diversi giocatori delle due squadre. Nel parapiglia è finito anche Leandro Paredes, espulso dopo una violenta spinta ai danni di Gavi quando la partita era ormai terminata. Per questo motivo anche quanto accaduto durante la premiazione è stato letto come il prolungamento di un finale particolarmente acceso. Un semplice saluto ai tifosi o un gesto poco sportivo? Le immagini non chiariscono le intenzioni dei protagonisti, ma hanno comunque trasformato la cerimonia di consegna della Coppa nell'ennesimo motivo di discussione dopo una finale già ricca di tensioni.