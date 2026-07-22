Jannik Sinner, Nargiso lo avverte: "Il Roland Garros non diventi una malattia"

"Sinner è un Djokovic più sereno. Il Roland Garros non diventi una malattia". Diego Nargiso promuove a pieni voti il momento del numero uno del mondo e invita Jannik a non trasformare l'unico Slam che ancora manca in carriera in un'ossessione. Dopo il secondo Wimbledon consecutivo conquistato battendo Alexander Zverev in finale, l'ex tennista napoletano vede nel numero uno del ranking Atp tutte le qualità per continuare a dominare il circuito. Intervistato da Il Mattino, Nargiso ha individuato nel gioco e nella mentalità di Sinner molti tratti che ricordano Novak Djokovic: "Jannik è il giocatore che gli somiglia di più — ha detto — Rivedo Djokovic in Sinner, ma con una serenità maggiore. Roger Federer e Rafael Nadal non ci sono più. Prima erano in tre a contendersi tutto, oggi sono in due".

Un'altra riflessione riguarda l'assenza di Carlos Alcaraz, fermo ormai da diversi mesi per l'infortunio al polso. Per Nargiso, la rivalità con lo spagnolo rappresenta un elemento fondamentale nella crescita del campione azzurro: "Sicuramente Alcaraz manca tantissimo a Sinner. I rivali ti aiutano a migliorarti e a spingerti oltre. Tra loro c'è grande rispetto e stima, ma allo stesso tempo c'è voglia di superarsi". Secondo l'ex azzurro, il successo di Wimbledon è arrivato anche grazie al lavoro psicologico svolto dopo la delusione del Roland Garros: "Nella prima settimana a Wimbledon, secondo me, Sinner era più preoccupato di non far accadere quanto successo a Parigi che nel pensare al tennis. Dopo Parigi hanno fatto un lavoro pazzesco soprattutto dal punto di vista mentale. Quello che è successo al Roland Garros è qualcosa di destabilizzante per un giocatore".

Proprio il torneo parigino resta l'ultimo tassello mancante per completare il Career Grand Slam, ma Nargiso invita a non trasformarlo in un pensiero fisso: "Non diventi una malattia — le sue parole — Ha avuto tre match point contro Alcaraz lo scorso anno e probabilmente, senza il crollo fisico con l'argentino Juan Manuel Cerundolo, avrebbe centrato l'impresa dopo il percorso netto seguito ai ko con Djokovic e Jakub Mensik”. Intanto Sinner sta raggiungendo una dimensione da dominatore del tennis mondiale, con l'obiettivo di continuare ad arricchire un palmarès già entrato nella storia dello sport italiano.