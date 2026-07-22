Gravissimo lutto per Vincenzo Montella: la tragica morte della sorella Caterina

Lutto per Vincenzo Montella, commissario tecnico della nazionale turca ed ex attaccante di Roma e Sampdoria. È morta la sorella Caterina Montella, deceduta in seguito alle ferite riportate in un incidente domestico. La notizia è stata resa nota dalla Federazione calcistica turca (TFF), che ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio ufficiale, manifestando vicinanza all'allenatore e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Nella nota, la Federazione si è detta "profondamente rattristata" per la scomparsa di Caterina Montella e ha rivolto a Vincenzo Montella e ai suoi cari le più sentite condoglianze.

La TFF ha inoltre comunicato che i funerali si terranno oggi alle 16.30 nella Chiesa di San Nicola, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, città d'origine della famiglia Montella. La scomparsa di Caterina ha suscitato numerosi messaggi di affetto e solidarietà nei confronti dell'ex calciatore, che negli ultimi anni ha intrapreso con successo la carriera da allenatore fino a guidare la nazionale della Turchia. In questo momento di lutto, il mondo del calcio si è stretto attorno al tecnico campano, condividendo il dolore per una perdita che colpisce la sua famiglia sul piano personale.