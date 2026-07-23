Calciomercato, da Cunha rinnova, Orsolini ai dettagli Foden, no al Diavolo

Il capitano del Como Lucas Da Cunha ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è arrivato sulle rive del Lago di Como nel gennaio 2023, il centrocampista ha collezionato 129 presenze, segnando 20 gol e fornendo 15 assist tra Serie B, Coppa Italia e Serie A. «A Como sono cresciuto come persona e come calciatore, trovando una famiglia prima ancora di trovare una squadra - ha dichiarato Da Cunha - La promozione in Serie A e il sogno della Champions League non sono un punto di arrivo, ma la spinta a volere sempre di più. Sono felicissimo di aver rinno vato con questa maglia e non vedo l’ora di conti nuare questo percorso tutti insieme: squadra, club e tifosi».

È pronto anche il rinnovo di una bandiera del Bologna: Riccardo Orsolini . Della trattaviva tra società e giocatore ne ha parlato l’ad bolognese, Fenucci: «Sono otto anni che sta con noi, deve diventare il giocatore simbolo di questa società. Non siamo lontani». Delusione per il Milan dopo l’annuncio del rinnovo tra Phil Foden (obiettivo rossonero di mercato) e il Manchester City Tifoso del City da sempre, il 26enne continuerà il suo legame con il Club, iniziato a nove anni nella Academy dei Citizens.