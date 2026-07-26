Milan e Amorim, debutto horror: due gol regalati al Celtic, poi arriva Camarda

Un primo tempo horror, una ripresa che dà fiducia. Il primo Milan di Ruben Amorim va in scena a Glasgow contro il Celtic, campione di Scozia in carica e già pronto per il debutto in campionato. Per il tecnico portoghese sono decisamente luci (Camarda) e ombre (la difesa e gli impacci di almeno 3 o 4 giocatori in rosa, forse poco adatti a modulo e impostazione tattica).

La prima uscita stagionale vede i rossoneri, senza i giocatori reduci dei Mondiali, con tanti giovani e con il neoacquisto Gila in campo per una ventina di minuti (poi uscito per un indurimento muscolare), andare sotto di due reti nel giro di pochi minuti, frutto di due clamorosi svarioni difensivi. Il primo un alleggerimento suicida di Pavlovic che cerca di servire il portiere Torriani ma di fatto crossa nell'area piccola per la comoda rete di Duran. Il secondo un altro disimpegno sbagliato di Ricci che apre al raddoppio di Forrest. Siamo al 28' e sembra tutto pronto per una imbarcata.

Nel primo tempo il Milan fatica a costruire occasioni e non riesce a impensierire gli avversari. Nella ripresa Amorim cambia gran parte della squadra e il volto dei rossoneri cambia radicalmente. Camarda si procura e realizza il rigore dell'1-2, quindi completa la rimonta pochi minuti dopo finalizzando di testa una splendida azione rifinita da Chukwueze, f orse il più in forma anche grazie al fisico molto reattivo. Il Milan cresce con l'ingresso dei giocatori più esperti, migliora nella pressione e nell'equilibrio di centrocampo e sfiora anche il sorpasso, mentre il Celtic va vicino al terzo gol con Oxlade-Chamberlain. E al termine della gara, tra tante incognite (Pavlovic e Ricci macchinosi, Loftus-Cheek ancora impresentabile, Bartesaghi in difficoltà da esterno nel 3-4-2-1) ha trovato una certezza: "Camarda deve restare".