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Sinner punito dall'Open Canada? Spunta la regola anti-Jannik: "Una soluzione c'è"

mercoledì 5 agosto 2026
Sinner punito dall'Open Canada? Spunta la regola anti-Jannik: "Una soluzione c'è"

1' di lettura

L'Open Canada organo dei big. Il torneo infatti si svolge senza Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. In particolare l'assenza del numero uno al mondo non è passata inosservata, scatenando una vera e propria polemica. Da più parte sono piovute polemiche piccole e grandi, soprattutto contro Sinner.

Perché lo spagnolo è infortunato e il serbo di anni ne ha 39, e non si può pretendere giochi sempre. Ecco allora che nella conferenza stampa alla vigilia del torneo l'attenzione si è spostata sulle rinunce delle stelle assolute del tennis maschile. "Ci sono diverse idee sul tavolo per trovare un equilibrio: da un lato bisogna proteggere i giocatori, dall'altro tutelare i tornei. Una delle proposte è quella di non consentire ai tennisti di saltare lo stesso torneo per due stagioni consecutive", ha rivelato Felix Auger-Aliassime.

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Insomma, un chiaro riferimento al campione italiano che ha nuovamente saltato il torneo. Proprio poche ore Jannis si è sottoposto a nuovi controlli. Questa volta il tennista è stato visitato in clinica a causa di un fastidio al ginocchio. D'altronde da mesi Sinner deve fare i conti con qualche acciacco che, più di una volta, lo ha costretto a fare un passo indietro. Da qui le voci sui diversi malesseri...

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