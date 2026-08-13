"Ma la bandiera italiana l'avete vista?": Ceccon innesca la polemica

Thomas Ceccon è fatto così: anche quando conquista un bronzo europeo con tanto di record italiano, riesce a trovare il modo di spostare l'attenzione altrove. A Parigi, dopo il terzo posto nei 200 dorso, l'azzurro ha prima scherzato sul record del mondo conquistato da Sara Curtis, poi ha aperto un'altra curiosa parentesi sulla cuffia della Nazionale. Due episodi che raccontano bene il personaggio.

Sui social Ceccon ha voluto complimentarsi con la connazionale, ma a modo suo: "Buon bronzo da parte mia oggi ma verrà eclissato dal WR di Curtis :( — si legge — Brava Sara ma io il WR ce l’ho da 4 anni eheheh". Una battuta, naturalmente, con il riferimento al record mondiale dei 100 dorso stabilito nel 2022. Del resto, poco prima aveva già scherzato sui 200 dorso, specialità che non ama particolarmente.

Poi il passaggio su TikTok e un'altra osservazione decisamente meno scontata. Ceccon ha mostrato la cuffia utilizzata negli allenamenti dalla Nazionale, concentrandosi sul tricolore stampato sul tessuto: "Stavo guardando il bronzo di oggi, che bello tutto quanto — ha aggiunto il vicentino — Scorrendo tra le foto degli Europei, ho visto che la cuffia dell’Italia di allenamento è rossa, bianca e verde. Non dovrebbe mica essere verde, bianca e rossa? Sto facendo polemica per niente o veramente l’hanno stampata sbagliata? Fatemi sapere".

Il dubbio nasce dall'immagine ripresa con la fotocamera frontale, che può aver prodotto l'effetto specchiato e fatto apparire il tricolore al contrario. Ma il risultato è stato comunque quello di scatenare i suoi follower, divertiti dall'ennesima uscita fuori dagli schemi. È proprio questo il tratto che accompagna Ceccon da sempre: nessuna frase di circostanza, poca voglia di seguire il copione e la tendenza a dire quello che pensa. Dal pisolino sulla panchina al Villaggio Olimpico di Parigi 2024 alle dichiarazioni spesso spiazzanti sui colleghi, il campione azzurro non ha mai avuto troppa paura di uscire dal personaggio dell'atleta perfetto. Anche per questo, nel bene e nel male, Ceccon è diventato uno dei volti più riconoscibili dello sport italiano.