Tirana, vincono la partita: una valigia piena di soldi lanciata nello spogliatoio

Una scena insolita ha accompagnato la festa della Dinamo City, ex Dinamo Tirana, dopo la netta vittoria nei preliminari di Conference League. Il presidente Adrian Bardhi ha infatti raggiunto personalmente lo spogliatoio al termine della partita, portando con sé una borsa piena di banconote da consegnare ai giocatori come premio per il risultato ottenuto.

La squadra albanese ha travolto 4-0 i lettoni nella gara di ritorno, ribaltando la sconfitta di misura subita all’andata e conquistando così l’accesso ai playoff della competizione europea. La Dinamo City affronterà ora i ciprioti del Pafos per giocarsi l’ingresso nel tabellone principale.

Al termine dell’incontro, Bardhi ha voluto festeggiare insieme alla squadra. Il presidente ha appoggiato a terra la borsa con il denaro e ha iniziato a distribuire le banconote, scatenando l’entusiasmo dei calciatori. Alcuni giocatori hanno cominciato a lanciarle in aria tra cori, urla e abbracci, trasformando lo spogliatoio in una vera festa.

Il valore esatto del premio consegnato dopo la partita non è stato reso noto. Bardhi avrebbe però già promesso un bonus da 500mila euro nel caso in cui la squadra riuscisse a qualificarsi alla Conference League.