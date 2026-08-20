Alcaraz torna in campo agli Us Open: ora fiato sospeso per Sinner

Finalmente, Carlos Alcaraz: lo spagnolo ex numero 1 del tennis mondiale ed eterno rivale di Jannik Sinner giocherà gli Us Open. Ad annunciarlo su Instagram è stato lo stesso Carlitos, fermo da aprile scorso per un infortunio al polso.

Sciolta una riserva, l'attesa è ora tutta per la decisione di Sinner. L'altoatesino, numero 1 del ranking Atp e dominatore del 2026 (anche grazie alla lunga assenza forzata di Alcaraz) resta in dubbio per l'ultimo slam. A Flushing Meadows, dove vinse nel 2024, Jannik ci sarà soltanto se non ci saranno rischi per il suo ginocchio destro, alle prese da settimane con una insidiosa infiammazione ai tendini.

L'azzurro ha ultimato il tour de force lontano dai campi tra accertamenti e terapie di ultimissima generazione per porre rimedio al guaio fisico che lo ha fermato subito dopo il secondo successo di fila a Wimbledon, obbligandolo a rinunciare ai Masters 1000di Montreal e quello in corso di Cincinnati.

Il fresco 25enne ha trascorso diverse ore al JMedical di Torino dove si è sottoposto a nuovi controlli, esami specialistici e anche terapie con onde d'urto. Poi qualche test in campo per un breve allenamento sempre nel capoluogo piemontese, quindi il ritorno a casa, a Montecarlo, dove ha provato qualche scambio in campo con il coach Simone Vagnozzi. Ora sarà proprio l'allenamento a dare la risposta che Sinner (e i suoi tifosi) attende: e se da alcune parti arriva un moderato ottimismo anche alla luce del fatto che mancano diversi giorni ancora all'appuntamento con Flushing Meadows, la decisione non sarebbe ancora stata presa.

C'è la consapevolezza che, dopo oltre un mese senza tornei il guaio al ginocchio deve essere completamente alle spalle per affrontare lo slam americano, con tre set su cinque la risposta atletica deve essere al top. Sinner dopo il crollo al Roland Garros legato però ad altre cause aveva manifestato la necessità di assecondare il suo corpo e metterlo sempre al primo posto: per cui il diktat anche in questi giorni complicati resta immutato. Prudenza e se arriverà l'ok alla partecipazione sarà solo con il via libera definitivo dei medici. Preoccupano anche il caldo umido previsto durante lo slam di New York e la superficie di cemento, non proprio una mano santa per il ginocchio.