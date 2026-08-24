Lazio, Frattesi-gol piega il Bologna: "Sono qui per Gattuso, un uomo vero"

Si chiama Davide Frattesi "il salvatore" di Rino Gattuso: la Lazio si impone al Dall'Ara per 1-0 sul Bologna, nel posticipo della 1/a giornata di Serie A, e a decidere è un gol del centrocampista acquistato dall'Inter. Per Ringhio, allenatore già a rischio esonero dopo l'eliminazione-choc in Coppa Italia contro il Mantova, una bella boccata d'ossigeno e soprattutto una iniezione di fiducia. Mastica amaro il Bologna, per il neo tecnico Tedesco esordio con una sconfitta inattesa.

Nel Bologna parte dalla panchina Rowe, forse distratto dalle voci di mercato che lo vogliono obiettivo dell'Atalanta. Nella Lazio panchina iniziale per Frattesi, ancora indietro di condizione secondo Gattuso. Primo tempo equilibrato con quattro tiri a testa. Il match è intenso. La prima occasione è per il laziale Zaccagni, per il Bologna è Odgaard ad avere sui piedi una buona opportunità per sbloccare il risultato. Nella ripresa il Bologna prova ad alzare il ritmo e sfiora subito il gol con un colpo di testa di Odgaard, su cui Mandas effettua una parata spettacolare. Gattuso si gioca allora la carta Frattesi per Dele-Bashiru, ma è sempre la squadra di casa a fare la partita. Ed è proprio l'ex centrocampista dell'Inter a sbloccare il risultato, al 59', con un perfetto inserimento e un destro vincente a battere il portiere su assist di tacco di Dia. Colpito a freddo, il Bologna fatica a rialzarsi e solo nel finale si rende pericolosa. La Lazio porta così a casa tre punti preziosissimi che danno fiducia in vista del resto della stagione.

"L'abbraccio con Gattuso? Sono venuto qui per lui, perché in Nazionale, anche se non ho giocato tanto, l'ho conosciuto bene come uomo. Io sono molto vecchia scuola, per me contano i rapporti e le persone e lui è un uomo vero. Nel calcio ce ne sono pochi e se devo dare una mano a una persona vera ci vado", ha spiegato al termine del match Frattesi, ai microfoni di Dazn.

Sul suo impatto con i biancocelesti, il centrocampista ha spiegato: "Non sto nemmeno tanto bene, non sono in condizione per fare 90 minuti. Il mio obiettivo è portare la condizione al 100% e mantenerla". Sulla spinta dei tifosi in trasferta: "E' meglio averli per diciannove partite che zero, alla fine va bene così. Poi, non spetta a me dire cosa succederà, posso solo cercare di arrivare il più in alto possibile con questa squadra". Al suo fianco anche Christos Mandas, decisivo con le sue parate: "Sono molto felice di essere tornato - ha detto -. Sono felice per la vittoria della squadra, per questi tre punti dopo il risultato brutto della scorsa settimana. Gattuso è fantastico con i giocatori, tutti i calciatori vanno in allenamento e in partita felici perché è una brava persona".